Sáng nay 9/5, thông tin từ Trung tâm chỉ huy CC&CNCH (Công an Nghệ An) cho biết, vào khoảng 4h45 sáng cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy xe trên tuyến QL1A, thuộc xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Phần cabin xe bốc cháy dữ dội

Đơn vị nhanh chóng huy động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy kịp thời, ngăn chặn cháy lan ra khu vực thùng hàng.

Xe container chở vật tư thú y nằm nghiêng trên giải phân cách

Xe container hư hỏng nặng sau vụ cháy. Ảnh: Trung tâm chỉ huy CC&CNCH

Tại hiện trường, xe container chở vật tư thú y di chuyển theo hướng Nam - Bắc, nằm nghiêng trên giải phân cách, phần cabin bốc cháy dữ dội. Tài xế đã kịp mở cửa thoát ra ngoài.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe va chạm vào giải phân cách gây cháy.