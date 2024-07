Xem video:

Tình huống tai nạn trên xảy ra mới đây ở đường cao tốc đi từ Murthal đến Sonipat, Haryana (Ấn Độ) và được camera hành trình trên ô tô đi cạnh chiếc xe đầu kéo ghi lại.

Theo đoạn video, vị trí gặp nạn là đoạn dốc xuống của cầu vượt trên cao tốc, và thời điểm này khá đông các phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe đầu kéo chở hàng nặng dường như khá chủ quan không hề giảm tốc khi xuống dốc dù phía trước xuất hiện một vũng nước khá lớn.

Hậu quả xảy ra ngay sau đó, khi một chiếc ô tô con Mahindra Thar chạy phía trước xe đầu kéo phải giảm tốc độ trong lúc băng qua vũng nước. Tài xế xe đầu kéo đã nhận ra xe phía trước đang phanh nên dường như cũng đạp phanh gấp để giảm tốc độ nhưng bánh xe bất ngờ bị trượt trên bề mặt vũng nước, mất kiểm soát và chỉ dừng lại cho đến khi đầu xe văng ngang vào dải phân cách cứng bên phải.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân của bánh xe đầu kéo mất kiểm soát là do xe có trọng lượng lớn, khi di chuyển tốc độ nhanh lại đạp phanh gấp gáp trên đường ngập nước trơn trượt sẽ khiến bề mặt lốp xe giảm ma sát, từ đó hiệu quả của hệ thống phanh không còn.

Chính vì hiệu quả phanh trên đường ướt bị giảm so với đường khô, nên khi lái trong mùa mưa, các tài xế nên giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian xử lý nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Ví dụ, một chiếc xe thông thường khi chạy ở tốc độ 60km/h trên đường khô có thể phanh dừng sau 50m, nhưng nếu mặt đường trơn do trời mưa hoặc ngập nước, thì quãng đường phanh có thể tăng lên hơn 60m.

Theo Cartoq

