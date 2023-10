Tesla không chỉ được biết đến với danh hiệu là hãng xe điện lớn nhất thế giới hiện nay mà với mức giá khá cao, ô tô điện Tesla còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những sản phẩm tới từ các nhà sản xuất hạng sang như Mercedes-Benz, Audi hay Lexus.

Tờ The Driven từng đánh giá, dường như Tesla đang bỏ quên phân khúc bình dân vốn đang được phần đông người dùng quan tâm, để theo đuổi định hướng thương hiệu xe điện hạng sang và đẳng cấp cao.

Tuy nhiên, thời thế hiện nay đã thay đổi chóng mặt, khi mà sau hàng chục lần giảm giá liên tục, những mẫu xe điện như Model 3 và Model Y, vốn là các sản phẩm chủ lực của nhà sản xuất Tesla đã có giá bán còn thấp hơn giá trung bình của một chiếc ô tô tại Mỹ.

Mẫu xe điện Tesla Model 3 và Model Y đang giảm giá xuống dưới mức trung bình của thị trường ô tô Mỹ. Ảnh: Tesla.

Theo tờ Insideev, hiện nay mức giá bán của một chiếc Tesla Model 3 bản thấp nhất chỉ 38.990 đô la (khoảng 930 triệu đồng), thấp hơn tới 8.700 đô la so với mức trung bình một người Mỹ cần bỏ ra để mua ô tô du lịch, thấp hơn tới 6.500 đô la so với một chiếc BMW 3 Series bản cơ sở và thấp hơn 5.800 đô la so với một chiếc Mercedes-Benz C-class bản cơ sở.

Mức giá trên còn chưa tính tới việc người mua xe điện Model 3 sẽ được hưởng khoản trợ cấp tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 đô la của Chính phủ khi mua xe điện được sản xuất tại Bắc Mỹ, giúp cho khách hàng thực tế chỉ phải bỏ ra khoảng 31.000 đô la cho giao dịch. Với mức giá này, chiếc Model 3 chỉ còn ngang giá với một chiếc Toyota Corolla.

Chưa dừng lại ở đó, nếu bạn là một người tiêu dùng tại tiểu bang New York, khi mua một phương tiện xanh thế hệ mới như Tesla Model 3, bạn sẽ tiếp tục được hưởng mức trợ giá 2.000 đô la do chính quyền tiểu bang bảo trợ. Dẫn đến giá trị của chiếc xe chỉ còn lại 29.000 đô la, tương đương khoảng gần 700 triệu đồng.

Với kỉ lục giá mới, Tesla Model 3 đã trở thành mẫu xe điện rẻ nhất tại thị trường Mỹ kể từ năm 2024, ngang bằng với mẫu Nissan Leaf bản cơ sở sau khi 2 mẫu Bolt EV và EUV của nhà Chevrolet sẽ ngừng sản xuất kể từ hết năm nay.

Sự giảm giá mạnh giúp tăng doanh số nhưng sẽ khiến Tesla phải chịu các khoản lỗ không hề nhỏ. Ảnh: Tesla.

Việc liên tục giảm giá và đưa xe điện trở về mức “cực thấp” đã đẩy cuộc chiến về giá cả do Tesla khởi xướng lên mức cao trào chưa từng có. Tất nhiên, điều này cũng sẽ trực tiếp gây ra thiệt hại không hề nhỏ cho hãng.

Theo tờ Bloomberg, bằng việc giảm giá ở mức “không tưởng” này, nhà sản xuất xe điện lớn nhất toàn cầu đang phải chịu thiệt hại 1,2 tỷ đô la mỗi năm nhằm đưa giá xe điện về mức ngang bằng với xe xăng, xóa nhòa sự chênh lệch vốn đã tồn tại từ lâu.

Tỷ suất lợi nhuận của Tesla đã giảm từ 26% vào năm 2022, xuống mức 18,1% vào quý II/2023, theo như báo cáo tài chính của hãng công bố. Đồng thời, với việc giảm sản lượng khoảng 30.000 xe do dừng hoạt động các dây chuyền sản xuất để chuyển qua chế tạo sản phẩm mới, việc đầu tư vào phát triển mẫu bán tải điện Cybertruck có thể tiếp tục dẫn tới giảm mạnh tỷ suất lợi nhuận Tesla trong quý III/2023.

Hùng Dũng (theo Bloomberg)

