{"article":{"id":"2224228","title":"Xe mới Volkswagen Viloran gia nhập phân khúc MPV cao cấp ở Việt Nam","description":"Volkswagen Viloran định vị phân khúc cao cấp hạng thương gia, sẽ được giới thiệu tới khách hàng Việt trong tháng 12 với hai phiên bản Premium và Luxury.","contentObject":"<p>MPV cao cấp là phân khúc xe không cạnh tranh nhau về doanh số mà thường đến từ yếu tố thương hiệu, công nghệ. Tại Việt Nam, phân khúc này đang ngày càng thu hút các hãng xe quan tâm và mở rộng dải sản phẩm. Sắp tới đây, Volkswagen là hãng xe thứ 6 triển khai bán ra thị trường xe thuộc phân khúc MPV cao cấp, đó là mẫu Viloran.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-1-925.jpg?width=768&s=KbwpcHD_e2_YAb2Irxv4PQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-1-925.jpg?width=1024&s=XQoJo_bw2Y6tTze0YNY0pA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-1-925.jpg?width=0&s=I9Bczvx1936yY7RUn2F5Qg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-1-925.jpg?width=768&s=KbwpcHD_e2_YAb2Irxv4PQ\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-1-925.jpg?width=260&s=6ZYpIKz5Dj1UKn56aW9RuA\"></picture>

<figcaption>Viloran là mẫu xe MPV cao cấp hoàn toàn mới của Volkswagen</figcaption>

</figure>

<p>Volkswagen Viloran là mẫu xe mới phát triển của hãng xe Đức từ năm 2020, được xây dựng dựa trên nền tảng MQB platform, chung với Volkswagen Tiguan hay Audi Q3. </p>

<p>Theo nhà phân phối Volkswagen Việt Nam, khi ra mắt, Viloran được định vị là một chiếc “chuyên cơ mặt đất”, hướng tới nhóm khách hàng là giới nghệ sĩ, người nổi tiếng trong mỗi hành trình lưu diễn, đồng thời cũng là lựa chọn khó có thể bỏ qua của người dùng gia đình, thương gia, yêu thích một chiếc xe đầy đủ trang bị tiện nghi cao cấp hạng thương gia, thiết kế hiện đại, hệ thống vận hành và tiêu chuẩn an toàn vượt trội đến từ Đức.</p>

<p>Để đáp ứng định vị ở mức cao, Volkswagen Viloran chú trọng ngay từ khâu thiết kế bên ngoài. Phong cách thiết kế V-line mang nét đặc trưng Volkswagen được làm nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mạ chrome tạo hình bắt mắt. Cụm đèn trước thiết kế lớn và cấu hình ánh sáng mang tính nhận diện cao. Hông xe có thiết kế cân xứng và hài hòa. Mâm xe 20 inch kết hợp 2 màu độc đáo và góc nghiêng ở phần đuôi xe mang lại cái nhìn sang trọng, đẳng cấp, khó có thể thể gặp ở bất cứ một mẫu xe nào khác.</p>

<p>Đặc biệt, hệ thống đèn công nghệ IQ. Light nổi tiếng của Volkswagen gồm các tính năng thông minh như: tự động thích ứng, mở rộng góc chiếu khi vào cua, tự động chỉnh độ cao, điều chỉnh vùng sáng chủ động, đèn chờ dẫn đường, đèn chào mừng..., giúp hỗ trợ người lái và có tính thẩm mỹ cao. Người lái sẽ yên tâm khi lái xe vào buổi tối nhờ khả năng chiếu sáng tối ưu, không làm chói mắt người lái xe ngược chiều. Tự tin khi vượt xe, hoặc khi lái xe ở tốc độ cao. Dễ dàng khi tìm xe trong bãi đỗ hoặc về nhà.</p>

<p>Bên trong, nhằm thoả mãn \"gia vị\" ngắm và sờ mà một chiếc <a href=\"https://vietnamnet.vn/xe-mpv-tag16125811202129535481.html\" target=\"_blank\">MPV</a> hạng sang cần phải có, Volkswagen Viloran mang đến 2 hàng ghế sau hạng thương gia bố trí riêng biệt, có bệ tì tay, khay để ly, khay để điện thoại, cổng sạc hoàn toàn riêng biệt, cùng với chất liệu cao cấp. Đáng chú ý, hàng ghế này đạt tiêu chuẩn thương gia khi có đầy đủ phím bấm điều khiển, bệ đỡ chân chỉnh điện, chỉnh góc, nghiêng lưng ghế, làm mát hoặc sấy, massage 3 chế độ,...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-2-926.jpg?width=768&s=_gkgcK5kKIaTUGFKSoKRaQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-2-926.jpg?width=1024&s=R9dByfxG3NyhvSxXiv_9OQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-2-926.jpg?width=0&s=-DvzY8Ia9-1sANrdgxWX_Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-2-926.jpg?width=768&s=_gkgcK5kKIaTUGFKSoKRaQ\" alt=\"anh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-2-926.jpg?width=260&s=Vf2f7TzPe8z6yjoOOPAfbQ\"></picture>

<figcaption>Hình ảnh hàng ghế hạng thương gia trên Volkswagen Viloran</figcaption>

</figure>

<p>Volkswagen Viloran có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 5.346 x 1.976 x 1.781 (mm) và chiều dài cơ sở 3.180 mm, lớn hơn một số mẫu MPV cao cấp phổ biến tại Việt Nam về chiều dài và trục cơ sở. Nhờ đó, việc di chuyển của hành khách bên trong chiếc xe sẽ dễ dàng cũng như từng vị trí ngồi sẽ thoải mái hơn. </p>

<p>Tại các nước khác, chiếc MPV này có hai lựa chọn về động cơ 2.0L cho công suất khác nhau, nhưng hiện nhà phân phối tại Việt Nam mới hé lộ về trang bị hộp số. Theo đó, Volkswagen Viloran dùng hộp số tự động ly hợp kép DSG (Direct Shift Gearbox) thế hệ mới mang lại khả năng truyền mô men tối ưu, giúp xe sang số mượt, đồng thời khiến người ngồi trên xe hài lòng về sự êm ái, thoải mái, đồng thời nâng cao khả năng truyền lực khi leo dốc, chở tải và tăng tốc.</p>

<p>Bên cạnh đó, <a href=\"https://vietnamnet.vn/ho-tro-lai-tag691494801656734365.html\" target=\"_blank\">công nghệ hỗ trợ người lái</a> và an toàn hứa hẹn là điểm mạnh trên Volkswagen Viloran.</p>

<p>Theo công bố của hãng xe Đức, Viloran sử dụng hệ thống khung gầm có tỷ trọng thép có khả năng chịu lực cao đạt 77% đảm bảo an toàn cho hành khách. Khung gầm MQB chắc chắn của Đức, êm ái, không rung lắc. Khung xe cách âm tiếng ồn, không ồn ở tốc độ cao (Kính cách âm APVB 4,96mm) mang đến sự nghỉ ngơi thoải mái cho hành khách trên những chặng đường dài.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-3-927.jpg?width=768&s=Rqo3asmhXT48e7AdvFmKOw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-3-927.jpg?width=1024&s=4hYYKYzKDoXLHdobSIp2FQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-3-927.jpg?width=0&s=mE2rNn8Lb43SOowJEl4AQg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-3-927.jpg?width=768&s=Rqo3asmhXT48e7AdvFmKOw\" alt=\"anh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-3-927.jpg?width=260&s=4bMCRC32I30fz88zpZzLqw\"></picture>

<figcaption> Volkswagen Viloran sử dụng khung gầm MQB chắc chắn</figcaption>

</figure>

<p>Chiếc MPV cao cấp này trang bị sẵn hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC, sử dụng radar để nhận biết phương tiện giao thông xung quanh, khả năng kích hoạt từ dải tốc độ 30-210 km/h. Đi kèm là tính năng Stop & Go, tự động phanh hoặc giảm tốc theo xe phía trước. Hệ thống cảnh báo tiền va chạm FCW phát hiện người đi bộ thông qua camera trước và radar, đưa cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh cho người lái nếu có nguy cơ xảy ra va chạm. Hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ chuyển làn tự động ngay từ tốc độ thấp 15 km/h.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-4-928.jpg?width=768&s=rGvPMMaz-XNSh-Dul7GXRg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-4-928.jpg?width=1024&s=XHojRozjWErscgR3qCzK6A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-4-928.jpg?width=0&s=O_cbwRDUj54w6cPSBnNf_g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-4-928.jpg?width=768&s=rGvPMMaz-XNSh-Dul7GXRg\" alt=\"anh 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-4-928.jpg?width=260&s=XkYKrVI2PW5Sgs5ZuY5wUw\"></picture>

<figcaption>Volkswagen Viloran có sẵn loạt công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến nhất</figcaption>

</figure>

<p>Viloran được xuất xưởng từ nhà máy của liên doanh SAIC Volkswagen, đặt tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là nhà máy lớn nhất của Volkswagen tại Trung Quốc với với tổng diện tích xây dựng là 920.000 mét vuông, hiện đang lắp các mẫu xe Teramont, Teramont X, Viloran và Tharu theo chuẩn toàn cầu từ thương hiệu Đức.</p>

<p>Đại diện nhà phân phối Volkswagen Việt Nam cho biết, Volkswagen Viloran đã có kế hoạch bán ra thị trường từ cuối tháng 12 này và hiện tại khách hàng đã có thể đặt cọc xe tại các đại lý với 2 phiên bản Premium và Luxury, giá dự kiến lần lượt 1,989 tỷ và 2,188 tỷ đồng. </p>

Tuy nhiên, xe SUV này vẫn thiếu túi khí.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-nga-gia-re-lada-niva-ra-mat-ban-nang-cap-2024-van-thieu-tui-khi-2223425.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/xe-nga-gia-re-lada-niva-ra-mat-ban-nang-cap-2024-van-thieu-tui-khi-133.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223016","title":"Toyota ra mắt 2 mẫu xe điện nhắm tới châu Âu, cạnh tranh xe giá rẻ Trung Quốc","description":"Nhà sản xuất Toyota vừa cho ra mắt mẫu concept xe điện bình dân dành cho thị trường châu Âu nhằm tranh giành thị phần trước sự phát triển của xe điện giá rẻ Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toyota-ra-mat-2-mau-xe-dien-nham-toi-chau-au-canh-tranh-xe-gia-re-trung-quoc-2223016.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/toyota-ra-mat-2-mau-xe-dien-nham-toi-chau-au-canh-tranh-xe-gia-re-trung-quoc-470.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222650","title":"SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan giá hơn 40 tỷ lộ diện bản nâng cấp đầu tiên","description":"Sau 5 năm ra mắt toàn cầu, SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan vừa lộ diện phiên bản nâng cấp mới đầu tiên. Đây là mẫu xe được nhiều đại gia Việt ưa chuộng sắm về với mức giá từ 30-40 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-rolls-royce-cullinan-hon-40-ty-lo-dien-ban-nang-cap-dau-tien-2222650.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/suv-sieu-sang-rolls-royce-cullinan-gia-hon-40-ty-lo-dien-ban-nang-cap-dau-tien-992.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222075","title":"Xe máy địa hình Yamaha PG-1 giá rẻ không có phanh ABS như Honda CT125","description":"Mẫu xe máy địa hình Yamaha PG-1 vừa ra mắt có giá bán chính thức 31 triệu đồng, rẻ hơn đối thủ Honda CT125 nhưng ít trang bị và công nghệ, đặc biệt là thiếu phanh ABS.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-may-dia-hinh-yamaha-pg-1-gia-re-nhung-khong-co-phanh-abs-nhu-honda-ct125-2222075.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/xe-may-dia-hinh-yamaha-pg-1-gia-re-khong-co-phanh-abs-nhu-honda-ct125-592.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221829","title":"Xe máy tí hon Honda Cross Cub 110 nhập Trung Quốc giá đắt ngang SH","description":"Xe máy tí hon Honda Cross Cub 110 2023 nhập từ Trung Quốc về Việt Nam được chào bán với giá cao lên đến 81 triệu đồng, đắt gần gấp đôi giá xe tại thị trường nội địa nước láng giềng.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-may-ti-hon-honda-cross-cub-110-nhap-trung-quoc-gia-dat-ngang-sh-2221829.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/xe-may-ti-hon-honda-cross-cub-110-nhap-trung-quoc-gia-dat-ngang-sh-93.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221728","title":"Siêu bán tải gây nhiều hoài nghi Tesla Cybertruck lộ diện, giá từ 60.100 USD","description":"Sau hơn 4 năm kể từ khi ra mắt bản concept, chiếc bán tải thuần điện có khả năng chống đạn gây nhiều hoài nghi Tesla Cybertruck đã lộ diện bản thương mại. Lô xe đầu tiên đang cấp tập được sản xuất để bàn giao cho khách vào năm 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sieu-ban-tai-gay-nhieu-hoai-nghi-tesla-cybertruck-lo-dien-gia-tu-60-100-usd-2221728.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/sieu-ban-tai-gay-nhieu-hoai-nghi-tesla-cybertruck-lo-dien-gia-tu-60100-usd-35.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221595","title":"Toyota Innova Cross - một bất ngờ trong phân khúc MPV cỡ trung","description":"Innova Cross hoàn toàn mới ra mắt với thiên hướng SUV, trang bị phong phú đã khiến những khách hàng yêu thích xe Toyota ngỡ ngàng trước những giá trị nhận được.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toyota-innova-cross-mot-bat-ngo-trong-phan-khuc-mpv-co-trung-2221595.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/toyota-innova-cross-mot-bat-ngo-trong-phan-khuc-mpv-co-trung-752.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220311","title":"Loạt ô tô mới sắp ra mắt khách Việt trong tháng cuối năm 2023","description":"Thị trường ô tô Việt Nam nước vẫn khá \"bận rộn\" trong tháng 12 tới khi có sự ra mắt của nhiều mẫu xe mới với nguồn gốc rất phong phú.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/6-o-to-moi-sap-ra-mat-khach-viet-trong-thang-cuoi-nam-2023-2220311.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/loat-o-to-moi-sap-ra-mat-khach-viet-trong-thang-cuoi-nam-2023-1664.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220538","title":"Toyota Land Cruiser 70 2024 thêm phiên bản 3 cửa, giá ước tính trên 1 tỷ đồng","description":"Mẫu SUV huyền thoại Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 vừa được ra mắt với các nâng cấp mới. Đặc biệt, nhà sản xuất Nhật Bản đã giới thiệu thêm phiên bản 3 cửa thường được giới chơi xe off-road ở Việt Nam gọi với cái tên Land \"cộc\".","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-toyota-land-cruiser-70-2024-phien-ban-3-cua-uoc-tinh-tren-1-ty-dong-2220538.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/toyota-land-cruiser-70-2024-them-phien-ban-3-cua-gia-uoc-tinh-tren-1-ty-dong-1594.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220889","title":"Sản lượng xe máy tại Việt Nam tăng tốc, sắp cán đích 3 triệu chiếc","description":"Lượng xe máy sản xuất trong nước đạt tới gần 310.000 chiếc trong tháng 11, đưa tổng số xe máy xuất xưởng của năm 2023 tiến sát cột mốc 3 triệu chiếc.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/san-luong-xe-may-tai-viet-nam-tang-toc-sap-can-dich-3-trieu-chiec-2220889.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/san-luong-xe-may-tai-viet-nam-tang-toc-sap-can-dich-3-trieu-chiec-1643.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220127","title":"Toyota Hilux có thêm phiên bản bán tải siêu rẻ, giá quy đổi chỉ hơn 300 triệu","description":"Dù có chữ Hilux trong tên gọi nhưng mẫu xe của nhà sản xuất Nhật Bản với cabin đơn và thùng chở hàng lớn phía sau lại không mấy liên quan đến mẫu bán tải Toyota Hilux hiện tại.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-toyota-hilux-co-them-phien-ban-ban-tai-sieu-re-chi-hon-300-trieu-2220127.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/toyota-hilux-co-them-phien-ban-ban-tai-sieu-re-gia-quy-doi-chi-hon-300-trieu-1208.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T18:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219454","title":"Biến Audi R8 thành xe đua đường phố với gói độ hơn 650.000 USD","description":"Siêu xe ABT XGT được phát triển dựa trên công nghệ của các mẫu xe đua Audi R8 LMS GT2, nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn để có thể di chuyển trên đường phố.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bien-audi-r8-thanh-xe-dua-duong-pho-voi-goi-do-hon-650-000-usd-2219454.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/bien-audi-r8-thanh-xe-dua-duong-pho-voi-goi-do-hon-650000-usd-805.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T14:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219118","title":"Siêu xe mui trần Pagani Imola Roadster ra mắt, giới hạn 8 chiếc toàn cầu","description":"Siêu xe Pagani Imola Roadster được tinh chỉnh về mặt hiệu suất và chỉ có 8 chiếc trên toàn cầu. So với chiếc Pagani Huayra của đại gia Minh nhựa, siêu xe mới của Pagani không chỉ có thiết kế mui trần mà còn mạnh và mang nhiều công nghệ hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sieu-xe-mui-tran-pagani-imola-roadster-ra-mat-gioi-han-8-chiec-toan-cau-2219118.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/sieu-xe-mui-tran-pagani-imola-roadster-ra-mat-gioi-han-8-chiec-toan-cau-776.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T19:27:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217533","title":"Lamborghini Autentica độc nhất thế giới xuất hiện, giá hơn 1 triệu USD","description":"Với mức giá hơn 1 triệu USD, Lamborghini Autentica là một trong hai mẫu Lamborghini cuối cùng trên thế giới sở hữu động cơ V12 mà không cần sự trợ giúp của công nghệ hybrid.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-lamborghini-autentica-doc-nhat-the-gioi-hon-1-trieu-usd-2217533.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/lamborghini-autentica-doc-nhat-the-gioi-xuat-hien-gia-hon-1-trieu-usd-978.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T16:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218782","title":"Truyền thông quốc tế: VinFast VF 7 là mẫu xe đáng mong đợi","description":"Với những điểm mạnh từ thiết kế tới vận hành, mẫu xe điện vừa ra mắt của VinFast - VF 7 được truyền thông quốc tế đánh giá là đáng mong chờ trong thời gian tới.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truyen-thong-quoc-te-vinfast-vf-7-la-mau-xe-dang-mong-doi-2218782.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/truyen-thong-quoc-te-vinfast-vf-7-la-mau-xe-dang-mong-doi-855.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T15:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218170","title":"VinFast VF 7 ‘ghi điểm’ với động cơ mạnh hàng đầu phân khúc C-SUV","description":"Vừa ra mắt, VF 7 hứa hẹn “gây bão” trong phân khúc C-SUV khi mẫu xe này vượt trội về sức mạnh động cơ, trang bị an toàn và các tính năng thông minh.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-vf-7-ghi-diem-voi-dong-co-manh-hang-dau-phan-khuc-c-suv-2218170.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/vinfast-vf-7-ghi-diem-voi-dong-co-manh-hang-dau-phan-khuc-c-suv-457.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217712","title":"Hyundai Tucson 2025 ra mắt, vẫn khó cạnh tranh với CX-5 khi về Việt Nam","description":"Hyundai Tucson bản nâng cấp vừa được giới thiệu trước khi ra mắt trước công chúng tại thị trường châu Âu, với một số cải thiện về tiện nghi và thiết kế.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hyundai-tucson-2025-ra-mat-van-kho-canh-tranh-voi-cx-5-khi-ve-viet-nam-2217712.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/hyundai-tucson-2025-ra-mat-van-kho-canh-tranh-voi-cx-5-khi-ve-viet-nam-913.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T16:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217687","title":"Ra mắt tại Việt Nam chưa lâu, Toyota Yaris Cross đã có bản nâng cấp mới","description":"Toyota Yaris Cross 2024 vừa ra mắt tại châu Âu với một số nâng cấp, trong đó bổ sung thêm biến thể hybrid giống như phiên bản đang bán tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toyota-yaris-cross-da-co-ban-nang-cap-moi-2217687.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/ra-mat-tai-viet-nam-chua-lau-toyota-yaris-cross-da-co-ban-nang-cap-moi-769.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T15:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217304","title":"Vinfast ra mắt VF 7, giá chỉ từ 850 triệu đồng","description":"Ngày 21/11 VinFast chính thức ra mắt mẫu xe điện thông minh phân khúc C - VF 7. Với thiết kế phóng khoáng, công nghệ đỉnh cao, khả năng vận hành vượt trội, VF 7 được định vị là mẫu xe dẫn lối đam mê, đưa người dùng vào kỷ nguyên di chuyển điện hóa.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-ra-mat-vf-7-gia-tu-850-trieu-dong-2217304.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/vinfast-ra-mat-vf-7-gia-chi-tu-850-trieu-dong-455.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215063","title":"Mitsubishi Triton 2024 đấu Ford Ranger: Kém về sức mạnh, hơn về trang bị","description":"Mitsubishi Triton 2024 thêm 2 phiên bản cao cấp bán tại Thái Lan được nâng cấp tiện nghi cũng như công nghệ nhằm đấu trực tiếp với mẫu xe Ford Ranger. So sánh nhanh về thông số kỹ thuật, Trion hơn Ranger về trang bị nhưng kém về sức mạnh.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mitsubishi-triton-2024-dau-ford-ranger-kem-ve-suc-manh-hon-ve-trang-bi-2215063.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/mitsubishi-triton-2024-dau-ford-ranger-kem-ve-suc-manh-hon-ve-trang-bi-1360.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T19:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215724","title":"Những ưu và nhược điểm trên Toyota Camry 2025 vừa ra mắt","description":"Toyota Camry 2025 vừa ra mắt tại Mỹ, diện mạo mới mẻ dù trước nay mẫu sedan hạng D này vốn được cho là già nua.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-uu-va-nhuoc-diem-tren-toyota-camry-2025-vua-ra-mat-2215724.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/nhung-uu-va-nhuoc-diem-tren-toyota-camry-2025-vua-ra-mat-987.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T21:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216368","title":"Siêu xe Lamborghini Huracan STO phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ xe đua","description":"Siêu xe Lamborghini Huracan STO SC 10 Anniversario là bản nâng cấp mới nhất của chương trình cá nhân hóa Ad Personam Opera Unica nhân kỷ niệm 10 năm thành lập đội đua Squadra Corse.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sieu-xe-lamborghini-huracan-sto-phien-ban-dac-biet-lay-cam-hung-tu-xe-dua-2216368.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/sieu-xe-lamborghini-huracan-sto-phien-ban-dac-biet-lay-cam-hung-tu-xe-dua-798.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T16:22:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216373","title":"VinFast VF 7 khiến fan xe điện ‘đứng ngồi không yên’ chờ ngày ra mắt","description":"Với việc công bố thời điểm ra mắt vào 21/11/2023, VinFast VF 7 hứa hẹn là mẫu xe khuấy đảo thị trường ô tô điện cuối năm khi nhiều khách Việt \"chỉ chờ mở cọc là xuống tiền\".","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-vf-7-khien-fan-xe-dien-dung-ngoi-khong-yen-cho-ngay-ra-mat-2216373.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/vinfast-vf-7-khien-fan-xe-dien-dung-ngoi-khong-yen-cho-ngay-ra-mat-691.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T14:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216234","title":"Soi loạt mẫu ô tô mới ra mắt tại Triển lãm Los Angeles 2023","description":"Toyota, Subaru, Lucid, Genesis, Hyundai, KIA đã cùng nhau trình làng những mẫu xe mới tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2023 tạo nên sự thu hút lớn từ phía người dùng.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/soi-loat-mau-o-to-moi-ra-mat-tai-trien-lam-los-angeles-2023-2216234.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/soi-loat-mau-o-to-moi-ra-mat-tai-trien-lam-los-angeles-2023-247.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T08:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

