Chiều 13/10, tài xế Nguyễn Văn B., 30 tuổi, lái xe tải chở đá theo hướng Sơn Định đi Hoà Đa.

Khi tới đường thôn xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe bất ngờ lao nhanh về trước, loạng choạng một đoạn, và chỉ dừng lại khi tông vào nhà dân do ông Nguyễn Việt H. làm chủ.

Hiện trường xe tải tông vào nhà dân ở Phú Yên. Ảnh: Minh Ngọc.

Sự cố khiến ba cháu nhỏ chơi trong nhà ông H. bị thương.

Trong số đó, hai bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tai nạn khiến xe tải móp mép, hư hỏng phần đầu. Khối lượng đá trên thùng rơi xuống nền nhà. Nhiều người hốt hoảng, chạy tán loạn. Theo nhiều người, thời điểm xe tải lao vào nhà ông H. thời tiết khá tốt, không mưa gió.