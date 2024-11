Tối nay (16/11), Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.T

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h cùng ngày, một xe taxi điện công nghệ lưu thông trên đường ĐT743 đoạn gần ngã 6 An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) thì bất ngờ va chạm với một xe máy chạy cùng chiều, sau đó xe taxi tiếp tục lao lên vỉa hè, tông trúng một xe taxi điện khác và nhiều xe máy đang dừng đậu, húc đổ biển báo giao thông rồi dừng lại.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, nhiều phương tiện bị hư hỏng, trong đó xe taxi điện bị biến dạng.

Công an TP Thuận An đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Biển báo giao thông bị tông đổ sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: T.T

Trước đó, vào tối 14/11 tại Bình Dương cũng xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô và nhiều phương tiện làm một người tử vong. Qua kiểm tra, tài xế có nồng độ cồn khi lái xe.