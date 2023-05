Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Malaysia diễn ra vào lúc 19h00 hôm nay 8/5, trên sân vận động Prince, Phnom Penh, Campuchia.

Màn so tài giữa U22 Việt Nam vs U22 Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, On Football, FPT Play, HTV Thể thao.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, bắt đầu từ lúc 18h45 cùng ngày.

U22 Việt Nam quyết tâm đánh bại U22 Malaysia để giành vé sớm vào bán kết

Thông tin lực lượng U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Trong số 20 cầu thủ U22 Malaysia dự SEA Games 32, có đến 9 người góp mặt tại SEA Games 31 và từng gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam ở bán kết gồm: Mukhairi Ajmal; Zikri Khalili, Azrin Afiq; Harith Haiqal, Syahir Bashar, Azam Murad, Ubaidullah Shamsul, Safwan Mazlan, Aiman Afif.

Thế nên "Những chú hổ Mã lai" rất hiểu Lê Văn Đô, Tiến Long, Duy Cương hay Văn Tùng, những người từng có mặt ở kỳ SEA Games năm ngoái. 9 người này cũng từng cùng U23 Malaysia dự U23 châu Á và thua Việt Nam 0-2 tại vòng bảng.

Về phía U22 Việt Nam, chúng ta có những quân bài trong tay áo. Văn Trường, Văn Khang hoàn toàn có thể đá chính hôm nay để tạo nên một thế công đáng gờm trước người Mã.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

U22 Việt Nam: Văn Chuẩn, Quang Thịnh, Tiến Long, Tuấn Tài, Văn Cường, Đức Phú, Thái Sơn, Minh Trọng, Thanh Nhàn, Văn Tùng, Văn Đô.

U22 Malaysia: Izhan, Ruventhiran, Haiqal, Azmi, Shamsul, Ajmal, Afif, Sham, Izwan, Mazlan, Azim.

