Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan diễn ra vào lúc 19h00 hôm nay 11/5, trên sân vận động Prince, Phnom Penh, Campuchia.

Màn so tài giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, On Football, FPT Play, HTV Thể thao.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, bắt đầu từ lúc 18h45 cùng ngày.

U22 Việt Nam nếu muốn có ngôi đầu bảng B thì cần đánh bại U22 Thái Lan

Thông tin lực lượng U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

U22 Việt Nam: Có đầy đủ lực lượng.

U22 Thái Lan: Jonathan Kheemde hội quân, có đủ 20 cầu thủ.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

U22 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Quang Thịnh, Tiến Long, Minh Trọng, Thái Sơn, Đức Phú, Văn Cường, Thanh Nhàn, Văn Đô, Văn Tùng.

U22 Thái Lan: Thirawooth, Channarong, Bukkoree, Songchai, Teerasak, Yotsakon, Anan, Apisit, Phongsakon, Purachet, Chayapipat.

