Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Lào diễn ra vào lúc 19h00 hôm nay 30/4, trên sân vận động Prince, Phnom Penh, Campuchia.

Màn so tài giữa U22 Việt Nam vs U22 Lào ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, On Football.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Lào, bắt đầu từ lúc 18h45 cùng ngày.

U22 Việt Nam trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U22 Lào

Thông tin lực lượng U22 Việt Nam vs U22 Lào

U22 Việt Nam: Huỳnh Công Đến gặp phải một chấn thương trong lúc tập luyện, nhưng nhiều khả năng tiền vệ của U22 Việt Nam vẫn kịp góp mặt trong trận đấu với U22 Lào. Trong trường hợp Công Đến không thể ra sân, HLV Philippe Troussier vẫn còn những sự lựa khác để thay thế.

U23 Lào: U22 Lào mang đến Campuchia những cầu thủ tốt nhất của mình. HLV Michael Weiss tự tin, đội bóng của ông sẽ có những thay đổi lớn lao so với SEA Games 31 tại Việt Nam, nhờ sở hữu những cầu thủ chất lượng.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào

U22 Việt Nam: Văn Chuẩn, Duy Cương, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Minh Trọng, Công Đến, Nhật Nam, Văn Đô, Thanh Nhàn, Văn Trường, Văn Khang.

U22 Lào: Bangon Phonxay, Inthaphone, Sorphamixay, Vongsingkham, Manyvanh, Xayapaserth, Klein, Roman Angot, Victor Ngovinassack, Thammavongsa, Phommachan.