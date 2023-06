Trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Indonesia và ĐT Argentina diễn ra vào lúc 19h30 ngày 19/6 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta.

Màn so tài này được phát sóng trên các kênh của VTVcab là ON Football, VTVcab ON và ON Plus.

Lionel Messi không thể góp mặt nhưng Argentina vẫn đến Indonesia với một đội hình rất nhiều cầu thủ đáng chờ đợi.

Đây là dịp hiếm hoi nhà Vô địch thế giới thi đấu với một đại diện của bóng đá Đông Nam Á, vậy nên sẽ có rất nhiều điều không thể bỏ lỡ từ 90 phút trên sân Bung Karno.

Màn so tài rất đáng chú ý giữa Indonesia vs Argentina, trực tiếp trọn vẹn trên On Football, từ 19h30 ngày 19/6.

Nhưng trong đội hình của đội bóng áo xanh trắng vẫn còn đó những ngôi sao như Julian Alvarez, Enzo Fernandez, De Paul, Mac Allister hay Emiliano Martinez.

Trận đấu này dành được rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông, đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên một đội bóng Đông Nam Á được so tài cùng nhà đương kim vô địch thế giới.

Được biết, để được đá giao hữu với nhà vô địch World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã phải bỏ ra tới 16 triệu USD (khoảng 376 tỷ đồng).

Trước khi trận đấu diễn ra, chủ tịch PSSI tuyên bố sẽ thưởng khủng cho các cầu thủ nếu họ giành được kết quả tốt trước Argentina.

Ghi bàn: Paredes (38'), Romero (55')

Đội hình thi đấu

Indonesia: Nando, Asnawi, Elkan, Jordi, Ridho, Ivar, Klok, Marselino, Pattynama, Drajad, Rafael.

Argentina: Emilliano, Molina, Romero, Pezzella, Medina, Palacios, Paredes, Lo Celso, Nico, Julian, Buonanotte.