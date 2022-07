Xem trực tiếp Quang Hải thi đấu trận khai màn của Pau FC tại Ligue 2 ở đâu

Theo lịch, Pau FC sẽ đá trận mở màn Ligue 2 mùa giải 2022 - 2023, gặp Guingamp vào lúc 00h00 ngày 31/7 theo giờ Việt Nam.

Được biết VTVCab là đơn vị sở hữu độc quyền toàn bộ bản quyền truyền hình các trận đấu của Pau FC tại Ligue 2 trong hai mùa giải liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên một đài Việt Nam phát sóng trực tiếp giải Ligue 2 của Pháp.

Như vậy, người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu của Quang Hải tại Pháp.

Quang Hải có cơ hội ra sân trận khai màn của Pau FC

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu của Pau FC tại Ligue 2 trên các kênh ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sports+ hoặc trên ứng dụng ON Sports TV, VTVcab ON và các kênh mạng xã hội của ON Sports.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu của Pau FC trong mùa giải này.

Ở trận đấu tập cuối cùng trước trận đấu ra quân của Pau FC, Quang Hải tiếp tục ghi điểm với HLV Didier Tholot khi lập cú đúp. Trong khoảng 30 phút cuối trận, tiền vệ số 19 đã ghi liền 2 bàn thắng giúp nhóm của anh giành chiến thắng thuyết phục. Thông tin này do anh Nguyễn Sỹ Tuân, một người Việt Nam đang sinh sống tại Pau chia sẻ.

Với các CLB tại châu Âu, các màn trình diễn trên sân tập có ý nghĩa rất quan trọng. Thông thường, các HLV sẽ dựa vào những gì các cầu thủ thể hiện trên sân tập cộng để xếp đội hình xuất phát.