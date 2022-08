Xem trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Indonesia, chung kết Đông Nam Á ở kênh nào?

Theo lịch, trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022 giữa U16 Việt Nam vs U16 Indonesia diễn ra vào lúc 20h hôm nay (12/8), trên sân Maguwoharjo, Sleman.

Được biết, trận đấu rất đáng chờ đợi này được phát sóng trực tiếp trên kênh On Sports News. Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên fanpage, Youtube On Sports hoặc trên ứng dụng On Sports TV, VTVcab On.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận chung kết giữa U16 Việt Nam vs U16 Indonesia.

Đội hình xuất phát U16 Việt Nam vs U16 Indonesia

U16 Việt Nam: Đình Hai, Quốc Kiên, Đình Thương, Thăng Long, Công Phương, Đức Phát, Hữu Trọng, Hoàng Sơn, Long Vũ, Đức Thiện, Trung Nguyên

U16 Indonesia: Fathir Rachman, Nurviat Subagja, Denis Saputrananto, Kufiatur Rizky, Putra Razak, Nabil Asyura, Zidan Arrosyid, Prasasti Akbar, Iqbal Gwijangge, Riski Afrisal.