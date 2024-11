Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với ông Ngô Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông.

Theo nội dung Nghị quyết vừa công bố, ngày 29/10/2024, nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank kiến nghị HĐQT Eximbank bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank với nội dung: “Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với ông Ngô Tony do xét thấy cần thiết theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 63 Điều lệ; Điểm e Khoản 1 Điều 45 Quy chế quản trị nội bộ; Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024; Khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020.”

Lý do mà nhóm cổ đông đưa ra là: “Ông Ngô Tony đã có hành vi lạm dụng/lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Điều lệ Ngân hàng Eximbank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank, gây ảnh hưởng nặng nề đến quyền lợi của cổ đông”.

Theo tìm hiểu, Điều lệ Ngân hàng Eximbank quy định: HĐQT phải chấp nhận và đưa kiến nghị của nhóm cổ đông vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu văn bản kiến nghị được gửi đến cho ngân hàng chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông và vấn đề kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét của đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, tại ĐHCĐ của Ngân hàng Eximbank diễn ra ngày 28/11/2024, ĐHCĐ sẽ xem xét, thông qua việc việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với ông Ngô Tony - nhiệm kỳ VII (2020-2025) theo kiến nghị của nhóm cổ đông.

Trường hợp ĐHCĐ tán thành thông qua kiến nghị nói trên, Ông Ngô Tony cũng đương nhiên mất tư cách Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng.

Trước đó, đã xuất hiện những tài liệu lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý cổ đông, nhà đầu tư về “mất an toàn hoạt động và nguy cơ sụp đổ hệ thống” của Eximbank với nội dung ghi rằng do Ban kiểm soát ghi nhận trong khi theo thông cáo chính thức của ngân hàng thì tài liệu này không phải văn bản chính thống của Ban kiểm soát, đồng thời các hoạt động của ngân hàng vẫn diễn ra ổn định, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng và đối tác.

Trước đó, VietnamNet đã đưa tin, HĐQT Eximbank đã trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ địa chỉ hiện tại là Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa điểm mới là Số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Eximbank khẳng định, sự chuyển dịch này là cần thiết để phù hợp với chiến lược phát triển của Ngân hàng trong bối cảnh mới, giúp Eximbank dần lấy lại vị thế với thương hiệu bao phủ khắp toàn quốc.