Những năm qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành một phong trào rộng khắp, trở thành một “điểm sáng” của công tác giảm nghèo bền vững. Không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, việc làm đầy ý nghĩa nhân văn này còn là động lực để phát huy hơn nữa truyền thống tương thân tương ái, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/01/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 "xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu".

Triển khai chủ trương của Đảng, ngày 13/4 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước 5 năm so với Nghị quyết của Đảng đề ra.

Phong trào đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân tích cực hưởng ứng và triển khai mạnh mẽ. Bằng nhiều hình thức hỗ trợ, đến nay, nhiều ngôi nhà mới đáp ứng tiêu chuẩn "3 cứng": Nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng, tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên/đã hoàn thành.

Tại chương trình này, đại diện các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao kinh phí ủng hộ cho các địa phương còn khó khăn. Theo Ban Tổ chức, tổng số tiền huy động được khi kết thúc chương trình là 5.932 tỷ đồng, trong đó 3.287 tỷ đồng được huy động trong chương trình và 61 địa phương đã huy động được 2.645 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 là năm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam); 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới; tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Nhân dân ta có câu "An cư lạc nghiệp". Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước rất rõ: Không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; làm sao cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Để không ai bị bỏ lại phía sau trong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Thủ tướng nhấn mạnh, từ nay đến hết năm 2025 chỉ còn khoảng 450 ngày đêm để hoàn thành mục tiêu xóa bỏ toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát; khối lượng công việc rất nhiều, đòi hỏi chúng ta đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn nữa, đã hiệu quả rồi thì phải hiệu quả hơn nữa.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đã ký Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 về việc đẩy mạnh triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Công điện gửi: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu: Thời gian qua, các Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 13 tháng 4 năm 2024 tại Hoà Bình, với những hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực; đặc biệt tại Chương trình phát động hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước ngày 05 tháng 10 năm 2024, nhiều Bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", hỗ trợ số tiền hàng nghìn tỷ đồng để xoá nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương khó khăn. Thủ tướng Chính phủ biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ và những nghĩa cử cao đẹp của các Bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng, tập thể, cá nhân và tin tưởng rằng với "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", phong trào thi đua "Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" sẽ tiếp tục tạo động lực lan toả mạnh mẽ, sâu rộng và đạt được mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa Phong trào thi đua "Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025".