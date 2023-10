Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho hay, vừa triệt phá 1 sòng bạc quy mô núp bóng trong phòng trà hát với nhau tại số 12 đường Độc Lập, phường Tân Thành.

Hiện Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Đối tượng Lê Văn Mão. Ảnh: CA

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Liên. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, các biện pháp nghiệp vụ và tin báo từ quần chúng, mới đây, Công an quận Tân Phú phát hiện nhiều người ra vào bí ẩn tại phòng trà hát với nhau tại số 12 đường Độc Lập. Công tác trinh sát đã nắm rõ, đây là sòng bạc dưới dạng binh xập xám ăn chi do cặp đôi Lê Văn Mão (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Kim Liên (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú) tổ chức.

Từ đó, trinh sát Công an quận Tân Phú đã phối hợp cùng Công an phường Tân Thành bất ngờ ập vào phòng trà. Tại tầng 1, công an đã bắt quả tang có 2 sòng binh xập xám, tạm giữ 8 người cùng 1 đối tượng có vài trò tham gia trong nhóm tổ chức và thu giữ số tiền lớn.

Theo điều tra, tại địa chỉ số 12 đường Độc Lập vốn là tụ điểm kinh doanh phòng trà hát với nhau của Liên. Giai đoạn đầu tháng 9, Mão rủ Liên cùng tổ chức sòng bạc để kiếm thêm thu nhập. Cụ thể, Mão thu tiền xâu tại sòng, còn Liên ngoài thu nhập kinh doanh phòng trà thì kiếm thêm bằng cách phục vụ ăn, uống cho người chơi.

Mão thuê thêm Huỳnh Hoàng My để làm nhiệm vụ chia bài, tính điểm và cảnh giới. Mão và Liên với vai trò tổ chức nhưng cũng nhiều lúc trực tiếp sát phạt với khách.

Sòng bạc núp bóng phòng trà hát với nhau, sát phạt bằng hình thức ghi điểm và chuyển tiền thắng - thua qua tài khoản. Ảnh: CA

Theo quy định của Mão, khách chơi không ăn thua bằng tiền mặt mà ghi điểm, 1 điểm tương ứng với 1 chi là 100 ngàn đồng. Sau 1 canh bạc thì các khách chơi phải thống kê điểm, tính thắng thua rồi chung chi nhau bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Mão cũng thống nhất, khi bị công an kiểm tra thì cùng nhau khai báo, đánh bài tính điểm và thắng thua là những độ nước, bữa cơm trưa.

Ngoài ra, Mão cũng quy ước, khách thắng từ 24 - 62 chi thì phải nộp tiền xâu 1 chi, từ 63 - 124 chi thì nộp tiền xâu là 2 chi và hơn 124 chi thì phải bỏ ra 3 chi cho chủ sòng.

Để kéo khách sộp đến, Mão còn đưa ra quy định, khách phải có ít nhất 50 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, nhằm tránh tình trạng chơi thua rồi… “bùng nợ”.

Tại thời điểm bị bắt, Mão cùng Liên đang tham gia sát phạt với khách. Còn Huỳnh Hoàng My đứng ngoài để cảnh giới kiêm nhiệm vụ ghi điểm, thu tiền xâu.