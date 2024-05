Sáng nay (27/5), trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng vật cứng đập vỡ kính chắn gió của xe ô tô tải. Người này có ngoại hình và mặc đồ giống nhà sư.

Theo nội dung clip ghi lại, một chiếc xe ô tô tải đang nổ máy dừng bên đường, có bật đèn tín hiệu cảnh báo. Phía trước xe, một người đàn ông mặc y phục có màu sắc giống của nhà sư, tay cầm vật cứng đập liên tục đập vào kính chắn gió, khiến kính vỡ nát.

Trong lúc đó, tài xế ngồi trên chiếc xe đã khóa cửa, lấy điện thoại quay lại sự việc.

Hình ảnh người đàn ông đập nát kính ô tô. Ảnh cắt từ clip.

Theo chia sẻ của tài xế, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 27/5 trên đường Bùi Thị Xuân, đoạn giáp ranh giữa phường An Phú (TP Thuận An) và phường Tân Bình (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Trong lúc anh đang điều khiển xe ô tô tải chở hàng thì bị người đàn ông này xông tới, đập kính xe rồi rời đi.

Ngay sau đó, tài xế đã đến công an phường để trình báo. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.