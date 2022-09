Xu hướng chiếu sáng tự nhiên, cân bằng trong không gian sống hiện đại

Đó là tiền đề để Tập đoàn Phenikaa phát triển công nghệ chiếu sáng tự nhiên vì sức khỏe con người và ứng dụng trong sản phẩm đèn LED mang thương hiệu Phenikaa Lighting.

Với nguồn sáng LED ứng dụng Công nghệ chiếu sáng tự nhiên Phenikaa Natural TrueCircadian được thiết kế nhằm tái tạo ánh sáng mặt trời tự nhiên và tối ưu cho sức khỏe con người - đèn LED Phenikaa Lighting đáp ứng nhu cầu chiếu sáng tự nhiên, cân bằng và lành mạnh.

Sáng tự nhiên - xu hướng chiếu sáng vì con người

Không chỉ tạo nên một không gian sống chất lượng và thẩm mỹ, ánh sáng tự nhiên còn tác động tích cực đến tinh thần và cảm xúc con người. Sáng tự nhiên luôn là xu hướng chiếu sáng hàng đầu được con người quan tâm và trở thành xu hướng công nghệ chủ đạo trong ngành công nghiệp chiếu sáng hiện đại.

Sáng tự nhiên trở thành xu hướng công nghệ chủ đạo trong ngành công nghiệp chiếu sáng

Để giúp con người tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên một cách chủ động, các chuyên gia chiếu sáng đã đưa ra 2 cách tiếp cận: Một là đưa ánh sáng tự nhiên vào trong không gian sinh hoạt bằng các giải pháp kiến trúc và kỹ thuật như mở cửa sổ, giếng trời…, lắp đặt các hệ thống thu dẫn ánh sáng tự nhiên từ ngoài vào trong nhà; Hai là nỗ lực chế tạo các nguồn sáng mới có khả năng tái tạo phổ ánh sáng mặt trời hay nói một cách khác là tạo ra các nguồn sáng có phổ phát xạ tương tự như quang phổ của ánh sáng mặt trời.

Sáng cân bằng - định nghĩa mới của kỷ nguyên chiếu sáng hiện đại

Chu kỳ sáng/tối của mặt trời có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đồng hồ sinh học, giấc ngủ và sự tỉnh táo của chúng ta. Cường độ và loại ánh sáng có thể ảnh hưởng đến sự tập trung, sự thèm ăn, tâm trạng và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống hàng ngày.

Theo các chuyên gia của Tập đoàn Phenikaa, trong hơn hai thập niên vừa qua, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu sự tương tác giữa con người và ánh sáng, đặc biệt là trong các môi trường khác nhau, sự hấp thụ ánh sáng và cơ chế cảm nhận thị giác và phi thị giác của hệ thống các tế bào hình que, hình nón và tế bào hạch (iPRGC) trên võng mạc. Từ đó đề xuất các thông số để định lượng các hiệu ứng hình ảnh (thị giác) và phi thị giác (nhịp sinh học, chủ kỳ thức ngủ, sự co dãn của đồng tử…).

Từ những nghiên cứu này, một số chỉ số mới được sử dụng cho bộ tiêu chuẩn về chiếu sáng vì sức khỏe con người như: chỉ số ánh sáng sinh học CLA (Circadian Light), chỉ số kích thích sinh học CS (Circadian Stimulus), chỉ số cân bằng ánh sáng B/Y (Blue/Yellow - tỉ lệ cường độ vùng ánh sáng xanh lam và vùng vàng), chỉ số tỷ lệ ánh sáng sinh học M/P (Melanopic/Photopic) để đánh giá mức độ tác động tới nhịp sinh học của con người trên các yếu tố như độ tỉnh táo, thư giãn hay giấc ngủ và được đánh giá thông qua việc đo mức độ ức chế melatonin- một trong ba hoóc-môn quan trọng giúp kiểm soát nhịp sinh học của con người.

Chỉ số ánh sáng cân bằng B/Y tối ưu cho chức năng thị giác và phi thị giác là ~0.267. Chỉ số M/P của ánh sáng mặt trời tự nhiên là 1,09. B/Y và M/P là các chỉ số được quan tâm trong quá trình nghiên cứu phổ ánh sáng LED nhằm tối ưu hiệu quả chiếu sáng, tạo ra các nguồn sáng chất lượng cao, gần nhất với phổ ánh sáng mặt trời, đem đến cho người dùng những trải nghiệm về ánh sáng tự nhiên, cân bằng, an toàn và lành mạnh.

Theo đó, sáng cân bằng là ánh sáng có quang phổ và cường độ phù hợp, cân bằng cho cảm nhận thị giác và phi thị giác của mắt người, tác động tích cực tới sức khỏe, cảm xúc và tinh thần của con người.

Trong số các nguồn sáng nhân tạo, nguồn sáng LED Phenikaa Lighting với khả năng tùy biến cao, đang ngày càng thể hiện là một giải pháp sáng giá để “thay thế” ánh sáng mặt trời tự nhiên

Đèn LED Phenikaa Lighting - “phiên bản hoàn hảo” của ánh sáng tự nhiên

Với công nghệ chiếu sáng tự nhiên Phenikaa Natural TrueCircadian kết hợp cùng chip LED OSRAM - chip LED hàng đầu thế giới, Phenikaa Lighting đã mang tới sản phẩm chiếu sáng chất lượng vượt trội, đạt tiêu chuẩn an toàn quang sinh học với mức miễn trừ theo TCVN 13079-1:2020 (IEC 62471:2006) cho ánh sáng ổn định, êm dịu, không chớp nháy và phân bổ đồng đều tạo cảm giác dễ chịu cho đôi mắt.

Phenikaa Sunaa tái tạo ánh sáng mặt trời theo phương truyền ngang - phương ánh sáng truyền đến mắt người trong thực tế, tạo ra nguồn sáng chất lượng cao, đem ánh sáng tự nhiên vào không gian sống

Không chỉ cung cấp đủ ánh sáng đáp ứng yêu cầu hoạt động thị giác, Phenikaa Lighting được thiết kế tối ưu cho cảm nhận phi thị giác: giúp tăng cường sự tập trung, tạo tâm trạng thoải mái và kích thích sự sáng tạo trong không gian làm việc, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho không gian nghỉ ngơi, hay tạo ra không gian giải trí với ánh sáng sắc nét, chân thực, tôn vinh vẻ đẹp của chất liệu và sản phẩm nội thất,...

Phenikaa Healthaa là nguồn sáng lý tưởng cho không gian làm việc và học tập

Ứng dụng công nghệ chiếu sáng tự nhiên, vì sức khoẻ con người, cùng với các giải pháp chiếu sáng thông minh vào các sản phẩm chiếu sáng LED, Phenikaa Lighting tái tạo ánh sáng tự nhiên, tạo lập nguồn ánh sáng chất lượng, với mong muốn truyền cảm hứng và năng lượng tích cực, nâng cao tiện nghi và trải nghiệm thú vị cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

