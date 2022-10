Trong những năm gần đây, xu hướng du lịch chỉ để 'ngủ' ngày càng phổ biến. Du khách sẽ dành phần lớn thời gian ở trong khách sạn hoặc các khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới.

Trào lưu này thậm chí được nhiều người quan tâm hơn sau đại dịch. Một số cơ sở lưu trú còn tập trung quảng bá hướng tới các đối tượng du khách thường xuyên thiếu ngủ.

Xu hướng du lịch chỉ để 'ngủ' ngày càng phổ biến. Ảnh: CNN

Trong 12 tháng qua, Park Hyatt New York đã đưa vào hoạt động Bryte Restorative Sleep Suite, một dạng phòng suite rộng 83 mét vuông với đầy đủ các tiện nghi giúp các vị khách cải thiện giấc ngủ. Trong khi Rosewood Hotels & Resorts gần đây cũng đã tung ra một loạt các khóa thiền mang tên Alchemy of Sleep, được thiết kế để tối đa hóa sự thoải mái.

Hạng phòng Bryte Restorative Sleep Suite, chứa đầy các tiện nghi cải thiện giấc ngủ, được ra mắt tại Park Hyatt New York vào tháng 1 năm nay. Ảnh: CNN

Zedwell, 'khách sạn ngủ' đầu tiên ở London, là nơi có các phòng được trang bị hệ thống cách âm sáng tạo, được khai trương vào đầu năm 2020. Hay hồi năm ngoái nhà sản xuất giường Thụy Điển Hastens đã thành lập Khách sạn Hästens Sleep Spa đầu tiên trên thế giới, một khách sạn boutique 15 phòng, ở thành phố Coimbra của Bồ Đào Nha.

Tác động của đại dịch

Câu hỏi được nhiều người đặt ra là tại sao giấc ngủ bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý lớn của ngành du lịch?

Tiến sĩ Rebecca Robbins, một nhà nghiên cứu về giấc ngủ và đồng tác giả của cuốn sách 'Ngủ để thành công!' tin rằng sự thay đổi này đã diễn ra trong một thời gian dài, đặc biệt là đối với các khách sạn.

Cô nói với CNN Travel: “Khi nói đến vấn đề này, du khách ngày nay thường có xu hướng đặt phòng khách sạn để có chỗ ngủ. Trong khi đó trước đây, khách sạn là nơi dễ làm con người ta 'mất ngủ'. Mọi người cũng thường liên tưởng việc đi du lịch với những bữa ăn xa xỉ hay đi tham quan liên tục gây ảnh hưởng tới giấc ngủ bình thường. Nhưng giờ đây, đã có một sự thay đổi lớn trong nhận thức khi nhiều người quan tâm hơn tới sức khỏe và thể chất".

Đại dịch toàn cầu dường như đã đóng một vai trò rất lớn trong sự thay đổi nhận thức này. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Giấc ngủ Lâm sàng cho thấy 40% trong số hơn 2.500 người được khảo sát cho biết chất lượng giấc ngủ của họ bị giảm kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Tiến sĩ Robbins nói: “Trong thời gian đại dịch hoành hành, nhiều người phải vật lộn để có một giấc ngủ ngon. Chính vì vậy mà họ quan tâm nhiều hơn tới giấc ngủ của mình".

Ưu tiên cho giấc ngủ

Nhà thôi miên, thiền định và huấn luyện viên toàn diện Malminder Gill cũng đã nhận thấy sự thay đổi trong nhận thức của nhiều người về giấc ngủ.

Bà nói: “Ai cũng muốn kéo dài tuổi thọ và vì vậy họ phải thay đổi. Không có gì ngạc nhiên khi khẳng định giấc ngủ là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thiếu ngủ có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần như lo lắng, mệt mỏi hay trầm cảm".

Khách sạn Brown's ở Mayfair, London, đã khởi động trải nghiệm 'Forte Winks' kéo dài hai đêm vào tháng 10. Ảnh: CNN

Gill đã hợp tác với Cadogan, một khách sạn Belmond ở London, để tạo ra một dịch vụ đặc biệt phục vụ những khách có vấn đề về giấc ngủ có tên là Sleep Concierge.

Dịch vụ này bao gồm tập thiền định trong giấc ngủ, lên danh sách các loại gối với các tùy chọn phục vụ cho những khách có xu hướng thích nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, lựa chọn loại chăn đắp phù hợp, chọn trà để uống trước khi đi ngủ để có được giấc ngủ sâu và ngon nhất.

Phương pháp nhất thời?

Nhưng liệu những trải nghiệm du lịch tập trung vào giấc ngủ ngắn hạn có thể thực sự có tác động lâu dài đến giấc ngủ tổng thể của một người không?

Theo Tiến sĩ Robbins, trải nghiệm du lịch xoay quanh "việc có được một giấc ngủ lành mạnh" nhằm cung cấp cho khách những công cụ cần thiết để cải thiện giấc ngủ của họ nhờ sự tư vấn của các chuyên gia y tế uy tín.

Park Hyatt New York's Sleep Suite có Giường phục hồi cỡ King của Bryte và các sản phẩm cải thiện giấc ngủ như máy khuếch tán tinh dầu, khăn trải giường Nollapelli và mặt nạ ngủ. Ảnh: CNN

"Nếu ai đó từng tham giá một trong những hoạt động này và không thấy tiến triển nào, thì rất có thể là do họ mắc chứng rối loạn giấc ngủ chưa được điều trị. Đó là lý do tại sao điều tối quan trọng là đảm bảo được tính khoa học và an toàn y khoa trong các chương trình của khách sạn", cô giải thích.

Mandarin Oriental, Geneva đã tiến thêm một bước nữa bằng cách hợp tác với CENAS, một phòng khám y tế tư nhân về giấc ngủ ở Thụy Sĩ, để quản lý một chương trình ba ngày nghiên cứu kiểu ngủ của khách để xác định các rối loạn tiềm ẩn về giấc ngủ.

Mặc dù phần lớn các cơ sở tập trung vào giấc ngủ và trải nghiệm có xu hướng nằm trong lĩnh vực du lịch sang trọng, Tiến sĩ Robbins tin rằng tất cả các khách sạn và khu nghỉ dưỡng nên ưu tiên điều này.

Khi xu hướng du lịch để cải thiện giấc ngủ ngày càng phát triển, Tiến sĩ Robbins hy vọng du khách có thể trở về nhà trong trạng thái tươi tỉnh và phục hồi một cách tốt nhất.

Đỗ An (Theo CNN)