Xuân Lan diện bikini đọ sắc cùng Thanh Hằng

NTK Hà Linh Thư vừa trình làng BST Welcome to the Jungle. Đây là dự án thời trang mà nữ nhà thiết kế ấp ủ để giới thiệu đến khán giả sau một thời gian ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Show diễn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong giới showbiz như Hoa hậu đến Hùng Giáng My, MC Thanh Mai, diễn viên Thuý Hạnh, Xuân Lan, Thanh Hằng...

Là nhà sản xuất cho show diễn, đạo diễn catwalk và xuất hiện với vị trí first face cho bộ sưu tập này, Xuân Lan ấn tượng với trang phục bodysuit. Bà mẹ một con vẫn chứng tỏ sức hút với gương mặt cá tính trên sàn diễn.

Thanh Hằng vẫn chứng tỏ được phong độ đỉnh cao của siêu mẫu khi uyển chuyển lướt sàn catwalk trong bộ váy nhung đen, đúng tinh thần những thiết kế của Hà Linh Thư là “người phụ nữ nhung lụa”.

Góp mặt trong bộ sưu tập lần này, Quý ông hoàn mỹ Minh Kha ghi dấu ấn khi giữ vai trò vedette cùng với siêu mẫu Thanh Hằng. Anh cũng khẳng định khả năng catwalk với màn xoay người ấn tượng.

BST còn có sự góp mặt trình diễn của các người mẫu tên tuổi khác như Thùy Dương, Hồng AJ, Hữu Long, Vũ Linh, Lừng Nguyễn… Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng đến để ủng hộ nữ NTK gốc Bắc như MC Thanh Mai, Hoa hậu Giáng My, siêu mẫu Thúy Hạnh, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương…

Nói về bộ sưu tập lần này NTK Hà Linh Thư cho biết, đây được xem là một cuốn tiểu thuyết về thời trang mà chị giới thiệu chương đầu tiên. Các chương tiếp theo sẽ đươc nữ nhà thiết kế trình làng trong thời gian tới với những sáng tạo về câu chuyện thời trang và cuộc sống. Trong lần này, hình ảnh chú báo kể câu chuyện mạnh mẽ, nội lực của tinh thần Hà Linh Thư và sự mềm dẻo, đầy chất thơ của người phụ nữ Việt.

Rock và thời trang tưởng chừng như khó kết nối với nhau nhưng đây là một trải nghiệm thú vị mà các mẫu thiết kế mang lại đầy cảm hứng mới mẻ.

Khán phòng và sàn diễn hòa giữa khu rừng già được kết bằng 100% cây xanh tạo cảm giác tươi mát và không kém phần bí ẩn. Những họa tiết được thêu tay kỳ công đem đến sự tinh tế của người sáng tạo dành cho những quý cô sang trọng và những quý ông đầy cá tính.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa với màn trình diễn bốc lửa qua ca khúc 'Sương đêm'. Vẫn với chất giọng đặc trưng, nam ca sĩ gốc Khánh Hòa tái xuất sau một thời gian im ắng. Anh được fan hâm mộ dành cho những tràng vỗ tay nồng nhiệt khi liên tục làm nóng sân khấu bằng âm nhạc.

Ngân An