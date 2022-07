Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 1 tỷ USD

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do phía Trung Quốc triển khai các biện pháp chống dịch tại cửa khẩu biên giới. Tuy nhiên, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 6 đạt 209,62 triệu USD và lũy kế, 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.037,93 triệu USD.

Trong đó, giá trị xuất khẩu trong tháng 6 đạt 80,17 triệu USD, 6 tháng đầu năm đạt 498,16 triệu USD; nhập khẩu tháng 6 đạt 66,15 triệu USD, 6 tháng đầu năm đạt 271,27 triệu USD. Các loại hình khác tháng 6 đạt 63,30 triệu USD, 6 tháng đầu năm đạt 268,50 triệu USD.

6 tháng đầu năm 2022, cấp CO cho hơn 126,6 nghìn tấn hàng hóa (thanh long, dưa hấu, chuối, mít, xoài, tinh bột sắn, sắn lát khô, tinh dầu quế) đạt giá trị hơn 56,4 triệu USD.

Từ ngày 11/7 - 17/7/2022 hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành đạt tổng 1.540 phương tiện thông quan (tăng 52% so với tuần trước). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sắn lát khô, lạc, ván bóc, đậu xanh, tinh dầu quế, than củi, chuối tươi; quả vải tươi; thanh long; nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng: hóa chất, than cốc, phân bón, hàng tiêu dùng, cây cảnh, xe thiết bị, các loại rau củ quả...

Tại cửa khẩu đường sắt, tổng số phương tiện xuất nhập cảnh là 28 chuyến tàu, với hàng hóa thông quan bao gồm: 841 tấn phân bón đạt 219 nghìn USD (gấp 3 lần tuần trước); 2.510 tấn than cốc ước đạt 0,72 triệu USD (giảm 23,4% so với tuần trước); quá cảnh 4.486 tấn lưu huỳnh ước đạt 0,55 triệu USD (tăng 10% so với tuần trước); tái xuất 271 tấn quặng sắt đạt 59 nghìn USD (giảm 64% so với tuần trước).

Năm 2022, Lào Cai đặt ra mục tiêu giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 4,4 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2021.

Theo nhận định của Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, 6 tháng cuối năm Trung Quốc vẫn kiên trì chính sách "Không Covid" nên Lào Cai xác định duy trì an toàn Covid tại cửa khẩu đồng nghĩa với duy trì an toàn cho xuất, nhập khẩu. Lào Cai sẽ phối hợp với huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) thực hiện phương án xây dựng phòng xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR đối với hàng hóa và thành thùng xe tại cửa khẩu.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án điều hành phương tiện xuất nhập cảnh mới và trao đổi với phía Trung Quốc để thực hiện; phối hợp triển khai có hiệu quả "Luồng ưu tiên" thông quan đối với các mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu của hai bên qua cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành-Bắc Sơn.

Sở Công Thương Lào Cai sẽ tiếp tục thường xuyên cử cán bộ nắm bắt tình hình tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công Thương, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường để xuất khẩu những mặt hàng có lợi thế của địa phương như sản phẩm công nghiệp chế biến, nông lâm sản...; tiếp tục nắm bắt thông tin, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để kịp thời thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Mặt khác, tập trung cải cách hành chính có hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

H. Dũng