Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1992, cán bộ Công an xã Xuân Hồng) đang làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang.

Bộ Công an truy thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, đối tượng Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ và bụng Thượng úy Hiếu. Bị trọng thương, Thượng úy Hiếu gục xuống nhưng đối tượng Bảo tiếp tục đâm thêm nhiều nhát.

Sau sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do các vết thương quá nặng, anh không qua khỏi sau 4 ngày điều trị.

Được biết, Thượng úy Trần Trung Hiếu quê ở thị trấn Tiên Điền, có vợ là cán bộ hợp đồng điều dưỡng tại Trung Tâm Y tế huyện Nghi Xuân. Họ có 2 con nhỏ, gia cảnh khó khăn.

Tốt nghiệp Trung cấp An ninh, anh Hiếu được phân công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Nghi Xuân. Tháng 7/2018, anh Hiếu được điều động về cơ sở, công tác tại Công an xã Xuân Hồng.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tiễn biệt Đại úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: CACC

5 năm qua, Thượng úy Trần Trung Hiếu vượt qua khó khăn thường nhật, bám địa bàn, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, được người dân quý mến, đồng đội tin tưởng.

Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Trần Trọng Gia Bảo bỏ học từ lớp 9, có bố là người nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự. Do không có việc làm, Bảo thường xuyên đến Chợ Củi xin tiền và mua thuốc gây ảo giác để sử dụng. Bảo khai do bị Thượng úy Hiếu tiếp cận nên bực tức, cầm kéo tấn công.