Ông Nguyễn Công Cường - Chủ tịch UBND phường Pú Trạng cho biết: "Để đảm bảo tốt tiêu chí văn minh đô thị, kinh tế - xã hội phát triển, thời gian qua, Pú Trạng đã tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số (CĐS) một cách trình tự, bài bản và hiệu quả. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chứng thư điện tử và chữ ký số chuyên dùng cá nhân trong tiếp nhận, xử lý, ký số, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử; chuyển đổi hình thức làm việc từ sử dụng văn bản, tài liệu giấy sang sử dụng văn bản điện tử làm việc trực tuyến thông qua máy tính kết nối mạng Internet và thiết bị di động.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, quản lý, duy trì hoạt động của các phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp được liên tục, thông suốt… Hiện nay, 100% văn bản điều hành được ban hành trên môi trường điện tử với tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 99%; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử, phần mềm điện tử hàng tháng đều đạt 100%”.

Cùng với đó, Đảng ủy phường cũng tập trung chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức xã hội đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và người dân nâng cao nhận thức về công tác CĐS. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường đóng vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia CĐS.

Ông Phùng Văn Khương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Pú Trạng cho biết: "Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ phường đã chủ động đưa nội dung CĐS vào phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, ban công tác Mặt trận thành lập các trang Facebook, nhóm Zalo, Messenger để thường xuyên trao đổi cập nhập thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CĐS”.

Qua đó, vận động nhân dân của 12/12 tổ dân phố cài đặt các ứng dụng trên điện thoại như: Yên Bái-S,



Đoàn viên thanh niên phường Pú Trạng hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh.

VNeID, thanh toán hóa đơn điện, nước qua tài khoản; 100% các nhà văn hóa đều đã lắp đặt hệ thống mạng; 100% các chi bộ đều sinh hoạt trên ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử”… Nhờ đó, năm 2023, phường đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu về CĐS thị xã Nghĩa Lộ giao.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phường cũng xác định, xây dựng hạ tầng số là nhiệm vụ hàng đầu trong CĐS. Đến nay, hệ thống camera an ninh đã được lắp đặt tại 12 tổ dân phố với 26 camera tại các điểm tập trung đông người và kết nối về điểm giám sát tập trung tại Công an phường nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, xả rác bừa bãi…

Trong phát triển kinh tế số, hiện nay, phường đang từng bước triển khai hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân tham gia sàn thương mại điện tử, từ đó từng bước thay đổi nhận thức về phương thức bán hàng, xây dựng hình ảnh, thương hiệu sản phẩm đối với một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như: thịt sấy, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, hương truyền thống…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác CĐS, Pú Trạng cũng gặp phải khó khăn nhất định. Phường có 12 tổ dân phố, trong đó 6 tổ nông nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 40%; hạ tầng số chưa đảm bảo, nhiều máy tính trang bị cho cán bộ, công chức quá cũ, hệ thống mạng Internet yếu…, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, thời gian tới, phường Pú Trạng tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về CĐS, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Theo Trần Ngọc (Báo Yên Bái)