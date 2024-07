Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, tình trạng tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 26 vụ, 96 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Riêng 6 tháng đầu năm 2024 có 7 vụ. Công an tỉnh đã khởi tố 22 vụ, 96 bị can về xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác, làm giả con dấu, tài liệu của cá nhân, cơ quan; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Thời gian tới, Sở TT&TT tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền - truyền thông thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho cán bộ và người dân trong tỉnh; chú trọng tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; phổ biến kiến thức về an toàn thông tin, xử lý thông tin xấu độc, các hình thức lừa đảo và cách phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng.

Đồng thời, Sở tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của lực lượng giám sát an toàn thông tin tại chỗ đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong tình hình mới; kịp thời xây dựng hoặc tiếp nhận và triển khai các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, giám sát đo lường mức độ an toàn của các hệ thống thông tin trong cơ quan Nhà nước; phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số phục vụ phòng chống lừa đảo trên không gian mạng; quán triệt 100% hệ thống thông tin cơ quan nhà nước được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt; làm tốt công tác giám sát giám sát, bảo vệ 24/24 giờ đối với hệ thống thông tin qua Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng tỉnh; quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 10 biện pháp khuyến nghị của Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT về phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng…

Được biết, thời gian qua, Yên Bái đã có nhiều giải pháp về tăng cường phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn như: Hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng tỉnh Yên Bái (SOC) kết nối với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC); tổ chức chương trình diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng cho cán bộ kỹ thuật, chuyên trách, bán chuyên trách CNTT, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Theo Minh Huyền (Báo Yên Bái)