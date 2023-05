Tối 2/5, Công an xã Hàm Ninh cho biết, khoảng 7h30 cùng ngày, phía trước cổng trường THCS Hàm Ninh, gần trụ sở UBND xã xảy ra vụ hai tài xế lái ô tô không chịu nhường đường nhau (hai xe này chạy ngược chiều nhau).

Cán bộ Công an xã Hàm Ninh mời những người có liên quan vào trụ sở. Ảnh: Chụp màn hình

Một ô tô do H.V.Đ (39 tuổi) điều khiển, xe còn lại do N.V.T (30 tuổi) cầm lái. Hai tài xế xuống xe cự cãi, rượt đuổi đánh nhau. Lúc này, N.V.H (23 tuổi, người trên xe tài xế T.) cầm theo cây búa bước xuống xe. Thấy vậy, anh Đ. chụp lấy cây cờ cắm ở vỉa hè đường để đánh nhau. Người dân xung quanh đã can ngăn.

Nhận được tin báo, Công an xã Hàm Ninh nhanh chóng có mặt mời cả 3 người có liên quan về trụ sở để làm việc, xác minh, xử lý.

Ba người này được yêu cầu cầm theo hung khí vào trụ sở để cán bộ công an lập biên bản, thu giữ. Vụ việc được người dân quay clip tung lên mạng với nội dung không đúng sự.