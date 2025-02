Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 13/2 có công văn thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Profiderm Azelaic Gel, số tiếp nhận Phiếu công bố 233458/24/CBMP-QLD. Sản phẩm này do Công ty TNHH Thùy Dương Aesthetically Yours (địa chỉ ở TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Lidera Trading Ltd OOD, Bulgaria, sản xuất.

Lý do thu hồi được đưa ra là nhãn phụ sản phẩm chứa các nội dung như thuốc chữa bệnh, gây hiểu nhầm cho người sử dụng. Nhãn gốc sản phẩm cũng ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Profiderm Azelaic Gel được giới thiệu là sản phẩm giúp giảm mụn, mờ thâm.

Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 (Nhãn hàng: An Nhi), số tiếp nhận Phiếu công bố: 113/23/CBMP-HY. Sản phẩm này do Công ty TNHH dược phẩm An Nhi (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và do Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh (Hưng Yên) sản xuất.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế Yên Bái hồi tháng 1 khi lấy mẫu sản phẩm tại quầy thuốc Dương Kiên (thành phố Yên Bái) để kiểm tra phát hiện mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cục Quản lý Dược cho biết, trên nhãn sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 (Nhãn hàng: An Nhi) - Hộp 1 chai 50ml ghi mục đích sử dụng là phòng ngừa chấy, ký sinh sinh trùng trên tóc, da; Đối tượng sử dụng: người bị chấy (chí) hoặc các loại côn trùng khác ký sinh trên da, tóc gây ngứa ngáy khó chịu. Người bị ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác trên da sử dụng để tắm khi điều trị.

Theo phiếu công bố được Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cấp cho sản phẩm này, Công ty TNHH dược phẩm An Nhi kê khai công thức sản phẩm có chứa Permethrin 1%.

Permethrin được sử dụng với vai trò là thuốc diệt côn trùng, nằm trong danh sách các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), xếp vào nhóm thuốc diệt côn trùng.

Căn cứ quy định của Bộ Y tế, sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 (Nhãn hàng: An Nhi) nêu trên không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm. Đây cũng là lý do sản phẩm bị thu hồi trên toàn quốc.

Cũng theo quyết định của Bộ Y tế, 32 lô sản phẩm do Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh (địa chỉ ở TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị đình chỉ lưu hành, thu hồi. Lý do là sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

32 lô sản phẩm này đều được sản xuất trong 2 năm 2023 và 2024, có hạn dùng 3 năm (tương ứng năm 2026-2027). Trong đó, có nhiều sản phẩm là serum giúp tái tạo da, dưỡng da ban đêm, tinh chất nám/tàn nhang, phục hồi cấu trúc da...

Ngoài 32 lô sản phẩm này, Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh tiếp tục rà soát các lô sản phẩm sản xuất trước tháng 10/2024, thực hiện thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm do Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Yody Phương Anh sản xuất tại nơi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.