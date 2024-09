Xu hướng chọn “miền đất hứa”

Nhu cầu về nhân sự tài chính ngân hàng chất lượng cao đang không ngừng tăng theo sự tăng trưởng của ngành. Đặc biệt, trong bối cảnh các ngân hàng đồng loạt chuyển đổi số, việc thu hút nhân tài có năng lực phù hợp đáp ứng được chiến lược mới đang được chú trọng hơn bao giờ hết. Nhiều ngân hàng đưa ra các chính sách nhân sự hấp dẫn và chiến lược “chiêu mộ người tài” đặc biệt, hướng tới các đối tượng cụ thể như nhân sự có thế mạnh về công nghệ số, nhân sự Việt đang làm việc tại các trung tâm tài chính công nghệ tại các nước phát triển… Trong khi đó, những ứng viên trẻ sẵn sàng trau dồi, dấn thân và phát triển trong tương lai cũng không nằm ngoài “chiến lược” của một số ngân hàng đang chuyển đổi mạnh mẽ và hướng tới trẻ hóa đội ngũ.

Cùng với đó, theo các chuyên gia, xu hướng của thị trường tuyển dụng những năm gần đây đã thay đổi rất nhiều. Thu nhập hàng tháng không còn là yếu tố quan trọng nhất khi ứng viên lựa chọn một công việc, đặc biệt là với những ứng viên cấp cao. Ngoài yếu tố lương thưởng, họ còn kỳ vọng về những giá trị lâu dài mà tổ chức mang lại và những giá trị mà họ có thể đóng góp vào sự phát triển của tổ chức đó.

Những thay đổi mạnh mẽ trong 3 năm trở lại đây đã đưa NCB thành lựa chọn lý tưởng của nhiều ứng viên tài năng

Theo báo cáo thị trường tuyển dụng 2023 - 2024 của TopCV, “lộ trình sự nghiệp” mới là yếu tố được xếp vị trí đầu tiên trong đánh giá của người lao động. Đây cũng là lý do chuyển việc hàng đầu của nhân sự (57,54%) sau đó mới đến mức lương, thưởng. Đặc biệt, với nhân sự cao cấp (5 - 10 năm kinh nghiệm), văn hóa công ty cùng sự đồng điệu về tầm nhìn, sứ mệnh với tổ chức mới là điều khiến họ quan tâm nhất. Trên thực tế, chiến lược kinh doanh và tầm nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của ứng viên, đặc biệt là các nhân sự cấp cao, bên cạnh các yếu tố về môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ và chiến lược phát triển con người của tổ chức.

Điều đó lý giải cho sự chuyển dịch của nhân sự ngành ngân hàng trong 2 - 5 năm trở lại đây, khi các thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nổi lên ở khối ngân hàng thương mại cổ phần ngày càng nhiều. Đặc biệt, ngân hàng NCB (Ngân hàng TMCP Quốc Dân) có những thay đổi mạnh mẽ trong 3 năm trở lại đây. Nhà băng này được đánh giá là một trong những ngân hàng sở hữu đội ngũ nhân sựnhân sự cao cấp giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý.

Xây dựng môi trường thuận lợi để “hạt giống tốt nảy mầm”

Tại lễ trao Giải thưởng HRAA (HR Asia Awards) diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, NCB lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2024”.

Theo chia sẻ của đại diện ngân hàng này, NCB đang triển khai chiến lược phát triển mới cùng đơn vị tư vấn chiến lược uy tín hàng đầu thế giới và thu hút nhân tài tham gia vào công cuộc chuyển mình toàn diện của ngân hàng.

“Chúng tôi đang phát triển một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với các chính sách nhân sự rất tốt. Ở đó, nhân sự sẽ có nhiều thách thức nhưng cũng không ít cơ hội để nâng cấp và khẳng định bản thân”, ông Tạ Kiều Hưng - Tổng Giám đốc ngân hàng NCB khẳng định.

NCB lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Trong khi đó, chia sẻ về “chiến thuật” để một ngân hàng nhỏ như NCB có thể tạo được uy tín và sức hấp dẫn tốt đối với ứng viên, đặc biệt là chiêu mộ được nhiều nhân sự cao cấp trong ngành ngân hàng như thời gian qua, bà Võ Thị Thùy Dương - Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Nhân sự của ngân hàng này cho biết: “Chúng tôi đã có sự điều chỉnh toàn diện để nhân sự của NCB có được những quyền lợi và điều kiện cạnh tranh so với thị trường, thu hút về mình những người phù hợp. Đồng thời hướng tới xây dựng môi trường thuận lợi để những hạt giống tốt nảy mầm, đơm hoa kết trái. Sự tin tưởng của nhân sự đối với thương hiệu tuyển dụng NCB đến từ những chuyển đổi tích cực và nỗ lực phát triển con người không ngừng nghỉ trong thời gian qua của ngân hàng”.

Tại giải thưởng HRAA, NCB gây ấn tượng với số điểm xuất sắc 4,6/5 điểm. Trong đó, cả 3 yếu tố Giá trị cốt lõi (Core); Giá trị cá nhân (Self); Giá trị tập thể (Group) của ngân hàng đạt số điểm lần lượt: 4,43 - 4,67 - 4,71.

Với câu hỏi khảo sát “Anh/chị có sẵn sàng giới thiệu NCB như một nơi làm việc lý tưởng với người thân, bạn bè không?”, 94,4% CBNV tham gia bình chọn đồng ý, trong khi chỉ số trung bình của các doanh nghiệp tham gia khảo sát là 78,4%.

NCB luôn xác định con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển

“Đối với tôi được tham gia vào công cuộc chuyển đổi toàn diện của một ngân hàng với tầm nhìn xa, mục tiêu rất lớn, rất khác biệt và cũng rất khó mà NCB đặt ra là một cơ hội hiếm có, một trải nghiệm nghề nghiệp rất quý. Rất nhiều bạn trẻ trong nhóm của tôi được đào tạo ở nước ngoài hoặc từ các công ty quốc tế đầu quân về đây. Chúng tôi đánh giá môi trường hiện nay mà chúng tôi đang làm việc chuyên nghiệp và có các chính sách vượt trội không thua kém các tổ chức lớn. Thậm chí, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến còn rộng mở hơn”, bạn Thu Hà, hiện đang làm việc tại Khối Dữ liệu và Chuyển đổi số NCB cho biết.

Luôn lấy yếu tố con người làm trung tâm, NCB đang ngày càng khẳng định được thương hiệu uy tín trên thị trường.

Bích Đào