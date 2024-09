Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Bão Yagi), từ đêm 7/9 đến ngày 9/9 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng gây ngập úng, sạt lở đất ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều địa phương tại Cao Bằng. Ảnh: A. Cương

Mực nước lũ sông Bằng sông Gâm tăng cao đã gây ngập lụt các khu vực phường, xã của thành phố Cao Bằng, thị trấn Bảo Lạc (huyện Bảo Lạc) và thị trấn Pác Miầu (huyện Bảo Lâm); các xã Tam Kim, Vũ Minh, Thể Dục, thị trấn Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình).

Theo thống kê, toàn tỉnh có 1 người tử vong do sạt lở đất là cháu Triệu Chí C. (4 tuổi) trú xóm Lũng Nọi, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình; 20 người mất tích (chưa xác định danh tính), trong đó: 11 người tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc; 9 người tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành (huyện Nguyên Bình).

Mưa lũ khiến 391 ngôi nhà bị thiệt hại (trong đó, 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất); 326 bị ngập nước (308 nhà tại thành phố Cao Bằng; 13 nhà tại huyện Nguyên Bình; 5 nhà tại huyện Bảo Lạc); 42 nhà bị tốc mái. Ngoài ra có 93,75ha đất nông nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở, ngập úng, gây ách tắc các tuyến giao thông. Hiện tại, các lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được các khu vực xảy ra sạt lở, vùi lấp thiệt hại về người do giao thông vào khu vực này bị sạt lở nhiều vị trí.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho VietNamNet biết công an tỉnh đã tăng cường hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn tại huyện Nguyên Bình. Việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn.