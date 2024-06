Dưới đây là 10 dạng âm thanh lạ xuất hiện mỗi khi các bộ phận của xe ô tô gặp vấn đề:

1. Tiếng rít dưới mui xe

Nếu bạn nghe thấy tiếng rít chói tai dưới mui xe sau khi tắt xe, đó có thể là hệ thống làm mát hoặc hệ thống chân không đang có dấu hiệu của sự rò rỉ. Tiếng rít này thường là cảnh báo về sự cố rò rỉ ở đường ống chân không, ống mềm hoặc đầu khớp nối.

Hệ thống làm mát hoặc hệ thống chân không bị rò rỉ có thể tạo ra tiếng rít dưới nắp ca-pô. Ảnh: Bumper

2. Tiếng phì phì hoặc lạch cạch ở ống xả

Nếu bạn nghe thấy tiếng kêu phì phì hoặc lạch cạch, điều này có nghĩa là hệ thống ống xả của bạn có vấn đề. Hệ thống ống xả bị hỏng có thể tạo ra nhiều âm thanh và mỗi âm thanh riêng biệt có thể có ý nghĩa khác nhau.

Âm thanh phì phì có thể là do hệ thống ống xả bị tắc, âm thanh lạch cạch có thể là do gá treo ống xả bị lỏng, còn âm thanh rít lên có thể là do hệ thống ống xả bị nứt. Trong các trường hợp đó, bạn nên đưa xe đi kiểm tra hệ thống ống xả.

3. Tiếng vo ve nhỏ dưới gầm xe

Khi nghe thấy âm thanh vo ve dưới gầm, xe ô tô của bạn có thể đã cần đến sự trợ giúp của thợ sửa chữa để chẩn đoán sự cố tốt hơn. Âm thanh này cho thấy bộ vi sai cần bôi trơn, hộp số bị hỏng hay các khớp nối hoặc vòng bi của bánh xe bị mòn.

Hãy chú ý đến những gì xảy ra trước và khi xe của bạn bắt đầu phát ra âm thanh. Cố gắng cung cấp cho thợ sửa chữa xe càng nhiều thông tin càng tốt để họ sớm tìm ra nguyên nhân. Nếu không có sự kiểm tra kỹ lưỡng và chuyên nghiệp thì khó có thể biết được vấn đề đó là gì.

4. Tiếng rít hoặc tiếng mài lớn từ phanh xe

Nếu bạn nghe thấy những âm thanh lạ mỗi khi phanh, điều này có nghĩa là đã đến lúc bạn nên kiểm tra bộ phận phanh ô tô. Khi đó, âm thanh ken két cho thấy má phanh đã bị mòn hoàn toàn, tình trạng này nếu để kéo dài có thể làm hỏng đĩa phanh mỗi khi bạn phanh. Hãy đưa xe của bạn đi kiểm tra ngay khi có thể.

Má phanh mòn sẽ tạo ra tiếng kêu ken két. Ảnh: EMC

5. Tiếng ồn lớn từ lốp xe

Nếu bạn nghe thấy tiếng đập mạnh hoặc tiếng gõ, điều này có nghĩa là ổ trục bánh xe (bạc đạn bánh xe) bị mòn. Các vấn đề tiềm ẩn khác có thể là vết xẹp trên lốp, lốp non hơi hoặc lốp không được căn chỉnh đúng cách.

Để tìm hiểu chính xác nguyên nhân gây ra tiếng ồn, trước tiên hãy kiểm tra lốp xe. Nếu lốp xe không gặp vấn đề gì thì hãy tiếp tục kiểm tra đến vòng bi bánh xe.

6. Tiếng ồn từ cần gạt mưa

Nếu bạn nghe thấy tiếng cào, điều này có thể là do cần gạt nước của xe bạn đang bị mòn. Khi đó, cần gạt nước sẽ làm xước kính chắn gió. Và việc thay thế kính chắn gió có thể tốn kém hơn nhiều so với chi phí mua lưỡi gạt nước mới.

Cần gạt mưa bị mòn sẽ tạo ra âm thanh khó chịu trên bề mặt kính chắn gió. Ảnh: Rivian

Cần gạt nước kém cũng sẽ làm giảm tầm nhìn khi trời mưa, khiến việc lái xe trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Ngoài ra, tiếng kêu của cần gạt mưa sẽ khiến bạn mất tập trung trong khi điều khiển.

Chính vì vậy, bạn nên khắc phục sự cố này ngay lập tức bằng cách đưa xe đến gara để thợ chuyên nghiệp xử lý hoặc bạn cũng có thể tự thay thế chúng nếu biết cách làm.

7. Tiếng kêu cạch cạch khi lái xe

Nếu bạn nghe thấy tiếng cạch cạch khi lái xe qua chỗ xóc, điều này có nghĩa là hệ thống treo của bạn đang gặp vấn đề. Một số bộ phận của hệ thống có thể bị lỗi hoặc hư hỏng như: Giảm xóc bị mòn, thanh chống bị hỏng, lá nhíp bị mòn, tay càng bị hư hỏng, khớp bi không còn tốt.

Hệ thống treo gặp sự cố sẽ tạo ra những âm thanh lạch cạch khi xe chạy qua đường xấu. Ảnh: Ngô Minh

8. Động cơ phát ra tiếng tích tắc

Động cơ ô tô của bạn có thể kêu tích tắc vì một số lý do:

- Áp suất dầu hoặc dầu động cơ không đủ, dẫn đến lượng dầu bôi trơn thấp hơn yêu cầu và gây ra ma sát giữa các bộ phận kim loại, chẳng hạn như pít-tông và xi lanh.

- Bugi đánh lửa bị lệch khiến khí lọt vào động cơ và gây ra tiếng tích tắc.

- Van nạp và van xả trong động cơ của xe bị lệch khiến chúng khó mở và đóng, dẫn đến phát ra âm thanh lạch cạch hoặc tích tắc.

9. Tiếng gầm gừ khi chuyển hướng

Nếu bạn nghe thấy tiếng gầm gừ hoặc tiếng mài nhẹ khi đang đánh lái thì vấn đề có thể là ở ổ trục bánh xe. Hãy lắng nghe kỹ mọi tiếng động mỗi khi chuyển hướng và lái xe ở tốc độ cao trên đường cao tốc, bạn có thể phát hiện sớm các vấn đề này để kịp thời khắc phục, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Ổ trục bánh xe bị mòn có thể gây ra tiếng mài nhẹ khi chạy xe hoặc chuyển hướng. Ảnh: Uchanics.

10. Có tiếng kêu lớn khi đánh lái

Nếu bạn nghe thấy tiếng kêu khi xoay vô lăng, điều này có thể là do lượng dầu trợ lực lái thấp (với xe sử dụng trợ lực dầu). Để tránh điều này, hãy đảm bảo rằng bình chứa dầu trợ lực lái của xe bạn luôn được đổ đầy.

Đánh lái phát ra tiếng kêu cạch cạch, có thể thước lái của xe đã bị hỏng. Ảnh: Carpla

Ngoài ra, nếu bạn nghe thấy tiếng kêu lạch cạch hoặc tiếng cót két khi xoay vô lăng, có thể thước lái của xe đã bị hỏng do ma sát của thước lái hoặc do thiếu chất bôi trơn.

Trong quá trình lái xe, đừng bỏ qua những tiếng ồn, âm thanh lạ mà bạn nghe thấy được, hãy phát hiện sớm và xử lý mọi việc kịp thời để tránh phải đối mặt với việc sửa chữa tốn kém hơn. Điều quan trọng và tốt nhất đối với bạn là tìm được một gara ô tô mà bạn tin tưởng để chiếc xe của bạn được bảo dưỡng và sửa chữa đúng cách.

Tổng hợp