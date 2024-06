Trong báo cáo về tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn gửi Thanh tra Chính phủ, UBND TPHCM nêu rõ về 10 trường hợp cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TPHCM bị thi hành kỷ luật vì liên quan đến hành vi tham nhũng.

Cụ thể, các trường hợp này gồm: Đại uý Bùi Tiến H. và Thượng uý Phạm Thanh H. (cùng là cán bộ tại Công an phường 7, quận 8) bị kỷ luật cảnh cáo và khiển trách vì sai phạm trong quá trình làm việc, khi đã yêu cầu người nhà của đối tượng có hành vi sử dụng ma tuý đưa tiền để được trả tự do.

Thượng uý Trần Văn H. (thuộc Đội Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tân Phú) bị kỷ luật giáng cấp bậc hàm vì sai phạm lợi dụng vị trí công tác là canh giữ đối tượng dương tính với chất ma tuý, để nhận tiền của đối tượng, có mục đích trục lợi. Cũng thuộc đơn vị này, một trường hợp khác là Đại uý Lê Thanh Q., bị kỷ luật giáng cấp bậc hàm vì sai phạm đã nhận tiền, tài sản của cá nhân liên quan đến công việc mình giải quyết khi còn là Cảnh sát khu vực tại Công an phường Hoà Thạnh.

Các trường hợp khác là: Thượng uý Nguyễn Minh T. (là điều tra viên Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận 5) bị kỷ luật tước danh hiệu CAND vì có đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ”; ông Đinh Xuân T. (Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Bình Chánh) bị tước danh hiệu CAND, sau đó bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”; ông Kiều Trần K. (Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Hóc Môn) bị tước danh hiệu CAND và sau đó bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”; ông Huỳnh Văn S. (điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Bình Tân) bị tước danh hiệu CAND và hiện VKSND Tối cao đang điều tra về hành vi sai phạm; Đại uý Dương Thái B. (Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 6) bị tước danh hiệu CAND vì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền để bỏ qua sai phạm của đối tượng và hiện cơ quan điều tra đang xác minh dấu hiệu hành vi.

Trường hợp còn lại là Thượng uý Nguyễn Hữu C. (Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Thủ Đức) bị kỷ luật tước danh hiệu CAND vì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm đã chiếm đoạt tài sản của đối tượng vi phạm. Cơ quan điều tra xác định đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Báo của của UBND TPHCM còn nêu rõ, qua công tác thanh tra, Thanh tra TPHCM đã chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM; UBND quận Gò Vấp chuyển Công an quận điều tra vụ việc tham nhũng trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản công xảy ra tại UBND phường 13, quận Gò Vấp; Công an huyện Hóc Môn phát hiện nhân viên trật tự đô thị xã Xuân Thới Đông nhận 3 triệu đồng của người dân để bỏ qua lỗi vi phạm tại Chợ Đầu mối Nông sản huyện Hóc Môn.

Qua đơn thư phản ánh, tố cáo, Công an quận Gò Vấp đã điều tra vụ cán bộ phường vi phạm quy định trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Công an quận 1 khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ “Nhận hối lộ” xảy ra tại vỉa hè công viên 23/9, phường Phạm Ngũ Lão.

Trong năm 2023, Công an TPHCM đã khởi tố điều tra 27/27 vụ việc tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị điều tra tham nhũng. VKSND TP.HCM truy tố 37/37 vụ án. TAND hai cấp TPHCM thụ lý và đưa ra xét xử 41/41 vụ án liên quan tội phạm tham nhũng, chức vụ.