10 mẫu ô tô hiện đại có tầm quan sát kém nhất trên thị trường

Tầm nhìn là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo lái xe an toàn trên đường. Đó là lý do khi học lái xe, người hướng dẫn luôn yêu cầu bạn kiểm tra các điểm mù trước khi chuyển làn hoặc lùi xe.

Khi tầm nhìn bị giảm, có nghĩa tài xế sẽ khó nhìn thấy không chỉ các xe khác, mà cả người đi bộ, nhất là trong đô thị, các bãi đỗ, và gần khu vực trường học.

Dưới đây là một số dòng xe hiện đại, thậm chí rất được yêu thích nhưng lại sở hữu tầm nhìn kém. Nguyên nhân một phần có thể đến từ tiêu chuẩn thiết kế va chạm an toàn đối với nóc xe, cải thiện khí động học, hoặc do phong cách tạo hình đặc trưng.

Toyota Tundra

Theo nhiều đánh giá, thiết kế và kích thước của bán tải cỡ lớn Toyota Tundra cản trở đáng kể tầm nhìn của tài xế. Mặc dù gương chiếu hậu hai bên kích thước lớn, nhìn thấy rõ cả đuôi xe kéo moóc và xe phía sau, nhưng khi người lái rẽ phải hoặc trái nó tạo ra những điểm mù lớn và chiếc xe nhỏ hơn phía sau sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của tài xế.

Toyota Tundra

Nissan 370Z

Mặc dù là một chiếc xe thể thao nổi tiếng với khả năng vận hành và xử lý tốt, nhưng Nissan 370Z tồn tại khá nhiều vấn đề trong cabin ảnh hưởng đến tầm quan sát của tài xế. Cụ thể, xe có cửa sổ phía trước nhỏ và bảng điều khiển nhô cao.

Người dùng hy vọng ở xe đời mới 2023, Nissan 370z sẽ khắc phục được vấn đề làm giảm tầm nhìn đã tồn tại suốt 13 năm qua trên chiếc xe này.

Nissan 370Z

Infiniti QX70

Năm 2017, Nissan đã ngừng sản xuất Infiniti QX70 tại thị trường Mỹ do doanh số bán hàng giảm dần và tập trung vào việc cải tiến Infiniti QX50. Ngoài doanh số thấp thì Infiniti QX70 là một chiếc xe có tầm quan sát kém, thậm chí là tệ.

Infiniti QX70

Chiếc crossover hạng sang này đã cố gắng làm mờ ranh giới giữa một chiếc xe thể thao và một chiếc SUV, và hình dáng kiểu kết hợp mui thấp, ca-pô nhô cao của Infiniti QX70 làm giảm khả năng quan sát bên ngoài của tài xế, khiến việc phải dựa vào camera xung quanh gần như cần thiết với nhiều người.

Toyota C-HR

Toyota đã thiết kế C-HR để mang lại hiệu suất cao và khả năng xử lý tốt. Đây là một chiếc SUV/Crossover đô thị sở hữu ngoại hình đẹp, cùng nhiều tính năng hiện đại được trang bị.

Nhưng tầm nhìn hạn chế là một trong những điểm yếu của C-HR. Xe có cửa sổ nhỏ cho một chiếc SUV và đi kèm với các điểm mù không an toàn ở hai bên và phía sau. Vì vậy, cứu cánh cho tài xế là phải dùng đến camera lùi và cảm biến đỗ xe tùy chọn mới khắc phục được nhược điểm quan sát.

Toyota C-HR

Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA là một chiếc sedan hạng sang đáng mơ ước với thiết kế đẹp và các tùy chọn động cơ tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng chiếc xe này lại bị chê ở tầm nhìn quan sát bị hạn chế do cột C thiết kế rộng.

Khi lái chiếc xe này, tài xế nên lưu ý sử dụng tính năng an toàn cảnh báo điểm mù có sẵn để đề phòng va chạm bên hông với các phương tiện khác nằm trong điểm mù.

Mercedes-Benz CLA

Nissan Murano

Nissan Murano nổi bật với thiết kế ngoại thất đẹp, chỗ ngồi thoải mái và động cơ V6 mạnh mẽ. Nhưng nó không linh hoạt như các đối thủ SUV hạng trung do cảm giác lái buồn tẻ và khoang chứa đồ bé. Ngoài ra, tầm quan sát trên xe cũng bị chê kém.

Thiết kế đường mái vuốt dốc cắt vào cửa sổ phía sau của Murano khá đẹp, nhưng đã tạo ra một trong những tầm nhìn phía sau kém nhất trên thị trường SUV. Nissan đã giữ nguyên thiết kế này từ năm 2015, cho thấy họ quan tâm đến ngoại hình hơn là khả năng quan sát tốt và an toàn cho tài xế.

Nissan Murano

Toyota FJ Cruiser

FJ Cruiser là một trong những sản phẩm xe địa hình mang tính biểu tượng nhất của Toyota. Xe được giới thiệu ra thị trường vào năm 2006 với vẻ ngoài cổ điển, kèm sức mạnh đáng tin cậy. Tuy nhiên, bản Ultimate Edition đời 2014 ở thị trường Bắc Mỹ lại bị đánh giá có tầm nhìn kém.

Toyota FJ Cruiser

Tầm nhìn quan sát kém là do xe có kiểu dáng khối vuông, trụ C đồ sộ và lốp dự phòng ở kính chắn gió sau cũng phần nào làm cản tầm nhìn của lái xe.

Porsche Taycan

Chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Porsche đã chứng minh được thành công ban đầu khi tìm ra công thức phù hợp để kết hợp tốc độ và sự im lặng. Đây là một trong những chiếc ô tô điện tuyệt vời nhất mà bạn có thể mua hiện nay. Taycan Turbo S thậm chí đã vượt mặt Tesla Model S trên đường đua Nürburgring.

Mặc dù kích thước và trọng lượng lớn của Porsche Taycan không gây khó khăn cho việc di chuyển so với người anh em Panamera nhỏ hơn, nhưng khả năng quan sát phía sau kém của xe là điều đáng bàn tới.

Porsche Taycan

Thiết kế cuốn hút bên ngoài của Porsche Taycan lại chính là nguyên nhân gây hạn chế tầm nhìn cho một chiếc sedan gia đình cỡ lớn. Nó có kính chắn gió tương đối nhỏ và độ dốc lớn, cản trở tầm nhìn ra bên ngoài. Vì thế, hãng xe Đức đã cố gắng cải thiện góc quan sát thông quan camera và cảm biến sẵn có trên xe.

Kia Stinger

Kia Stinger là một trong những mẫu xe chủ lực của KIA hiện nay với đủ các yếu tố ngoại hình cơ bắp, chất lượng vận hành và công nghệ để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Audi A5 Sportback, Jaguar XE. Nhưng xe bị chê vì tầm nhìn quan sát phía sau bị hạn chế.

Kia Stinger

Mẫu xe này có kính chắn gió phía sau hẹp và hàng ghế sau khá cao làm che khuất tầm nhìn qua gương chiếu hậu. Ngoài ra, vì Kia Stinger mang thiết kế fastback không có gạt nước trên cửa sau, khiến việc nhìn xuyên kính trong mùa đông trở nên khó khăn hơn.

Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro là đối thủ truyền kiếp của Ford Mustang trong thế giới xe cơ bắp. Thế nhưng nếu như chiếc Mustang GT được khen ngợi có tầm nhìn ra ngoài tốt đáng ngạc nhiên và điểm mù giảm tối thiểu, thì chiếc Camaro lại ngược lại.

Chiếc xe thể thao này có tầm nhìn hạn chế với kính chắn gió và cửa sổ xung quanh xe nhỏ. Ngoài ra, các góc cạnh của chiếc xe thể hiện sự cơ bắp nhưng với bốn cột trụ lớn, mái thấp và mui xe dài đã "giết chết" một tầm quan sát tốt, khiến xe có nhiều điểm mù hơn.

Chevrolet Camaro

Theo hotcars

