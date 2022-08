10 ứng viên sáng giá cho vương miện Mis World Vietnam 2022

Khác với các thí sinh, Phan Lê Hoàng An (SBD 018) sở hữu vẻ đẹp sắc sảo với gương mặt góc cạnh, làn da nâu khỏe khoắn. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 83-59-93 cm, hiện là sinh viên ĐH KHXH & Nhân văn TP.HCM. Tuy nhan sắc không hợp thị hiếu số đông nhưng Hoàng An gây ấn tượng với khả năng ngoại ngữ trôi chảy và cách nói chuyện thu hút. 10x có IELTS 8.0, giao tiếp tốt tiếng Anh và có thể nói tiếng Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, khả năng trình diễn tự tin cũng là điểm mạnh của nữ sinh 22 tuổi. Hiện tại, Hoàng An thắng giải Người đẹp Thể thao, lọt Top 5 Người đẹp Du lịch, Top 2 Người đẹp Bản lĩnh.