Hôm nay (16/11), Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tiến (36 tuổi) và Đặng Thanh Tuấn (44 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đặng Thanh Tuấn và Phạm Văn Tiến bị bắt giữ. Ảnh: Minh Anh

Trước đó, vào ngày 6/11, khoảng 100 cảnh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ chia thành 5 tổ công tác tiến hành vây bắt nhóm vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong lúc Tiến và Tuấn đang chuyển số ma túy trên xe ô tô tô vào căn nhà trong hẻm ở phường Hiệp Tân (thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) thì lực lượng cảnh sát bắt quả tang cùng tang vật là gần 60kg ma túy tổng hợp và các tang vật liên quan.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra chỗ ở của các đối tượng, cảnh sát phát hiện một khẩu súng cùng 11 viên đạn.

Gần 60kg ma túy tổng hợp bị thu giữ. Ảnh: Minh Anh

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ thêm 5 đối tượng có liên quan trong đường dây này.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 7/2024, một đối tượng ở Campuchia dùng ứng dụng Telegram để thuê Tiến và Tuấn vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa với tiền công 800 USD/kg ma túy.

Trước khi giao hàng ở Việt Nam, đối tượng Campuchia đã thuê người vận chuyển ma túy từ Camuchia về Việt Nam rồi tập kết tại khu vực biên giới thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Súng đạn các đối tượng mang theo khi vận chuyển ma túy. Ảnh: Minh Anh

Sau đó, các đối tượng phân nhỏ ma túy từ 1 đến 5kg, giao cho shipper vận chuyển đi TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương để tiêu thụ.

Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng luôn mang theo súng và hung khí, thuê người làm nhiệm vụ cảnh giới để tránh bị phát hiện.