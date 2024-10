Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây ma túy quy mô có trang bị lượng lớn súng đạn. Qua đó, công an khởi tố 5 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Trần Quang Hiệp (26 tuổi, quê Long An).

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện Công an quận Bình Tân đang chuyển giao các đối tượng và tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, giữa tháng 8 vừa qua, Công an quận Bình Tân phát hiện ổ nhóm ma túy hoạt động trên địa bàn.

Ban đầu, công tác trinh sát đưa vào tầm ngắm đối tượng Quách Ngọc Quí (34 tuổi, quê Long An) thường điều khiển ô tô biển số 62A-406.13 đi giao ma túy tại quận Bình Tân. Tập trung điều tra, công an xác định trùm của ổ nhóm này là Trần Quang Hiệp như nói trên, núp bóng tại tiệm tạp hoá Anh Thư ở xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tập trung điều tra, công an nhận diện những mắt xích trong đường dây này. Xác định thời cơ chín muồi, Công an quận phá án.

Bóc gỡ từng mắt xích

Lúc 3h rạng sáng 14/9, trinh sát phục kích bắt giữ Quí khi đang điều khiển ô tô giao hàng cho khách tại đường Dương Tự Quán, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Khám xét trên ô tô, công an thu giữ hơn 997gr ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine.

Tang vật ma túy và súng, đạn. Ảnh: Công an cung cấp

Quí khai, trước đó, tối 13/9 theo sự phân công của Hiệp đã gặp người đàn ông không rõ lai lịch tại cổng KCN Đức Hoà, tỉnh Long An nhận ma túy. Tối đó, Quí mang hàng về nhà riêng cũng là tiệm tạp hoá Anh Thư của Hiệp để chia thành 2 gói nhỏ.

Quí tiếp tục điều khiển xe đi giao gói ma túy cho Võ Trọng Nhân (34 tuổi, quê Tiền Giang) tại giao lộ Hùng Vương - Quốc Lộ 1, TP Tân An, tỉnh Long An. Quí lại di chuyển đến quận Bình Tân, trong khi chờ giao gói hàng còn lại cho đầu mối khác thì bị trinh sát ập đến bắt giữ.

Quí còn khai tay chân của Hiệp, là Phạm Sang Em (28 tuổi, quê Long An).

Từ lời khai này, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An để truy xét, bắt giữ đối tượng Em. Khám xét nơi ở, công an thu giữ lượng lớn ma túy được chia nhỏ thành các gói nylon cùng 1 khẩu súng và 2 viên đạn.

Phạm Sang Em khai, số ma túy là mang đi cất giấu theo chỉ đạo của trùm Hiệp. Còn khẩu súng là do người bạn xã hội nhờ cất giữ giùm. Đối tượng còn khai, là tay chân tham gia đóng gói, đi giao ma túy theo sự chỉ đạo của Hiệp.

Quá trình truy xét, công an bắt giữ các đối tượng liên quan. Trong đó, khi bắt giữ 1 đầu mối mua hàng từ Hiệp, là Nguyễn Thanh Phương (40 tuổi, quê Long An), công an thu giữ ma túy cùng 2 khẩu súng và 26 viên đạn. Phương khai mua số súng, đạn trên mạng xã hội từ 4 năm trước để phòng thân.

Bắt giữ đầu mối khác, là Võ Trọng Nhân (34 tuổi, quê Tiền Giang), công an thu giữ ma túy cùng 2 khẩu súng. Nhân khai, do khách hàng mua ma túy không đủ tiền trả nên có giao cho Nhân 2 khẩu súng để cấn trừ.

Riêng trùm Hiệp bị bắt giữ tại 1 khách sạn ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức với số ít ma túy.

Hiệp khai nhận, quen biết với 1 đối tượng tên Bi, thường gọi là “Anh 2” tại Campuchia từ tháng 7/2024. “Anh 2” giao cho Hiệp nhiệm vụ tìm nơi cất giấu ma túy từ Campuchia chuyển về và bán lại cho các đầu mối cấp dưới theo chỉ định của ông trùm giấu mặt tại Campuchia.

Khi bán trót lọt 1kg ma túy thì “Anh 2” trả công cho Hiệp 10 triệu đồng.

Hiệp dùng Quách Ngọc Quí và Phạm Sang Em để phụ giúp đóng gói, đi giao dịch, và trả công khi mỗi lần đi giao hàng.

Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra.