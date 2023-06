Hội đồng Tiêu chuẩn bảo mật an ninh dữ liệu thẻ thanh toán (Payment Card Industry Data Security Council - PCI DSC) được thành lập bởi 5 tổ chức cung cấp thẻ thanh toán quốc tế: Visa Inc, MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International, nhằm bảo vệ an ninh dữ liệu thẻ thanh toán toàn thế giới. Từ đó, tiêu chuẩn bảo mật an ninh dữ liệu thẻ thanh toán PCI DSS được phát triển nhằm hỗ trợ các tổ chức thanh toán thẻ bảo vệ dữ liệu của khách hàng, chống lại việc xâm nhập và sử dụng dữ liệu khi chưa được phép. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả tổ chức có lưu trữ, xử lý hoặc truyền tải dữ liệu lưu trữ trên thẻ và các tổ chức này bắt buộc phải bảo vệ dữ liệu lưu trên thẻ khi họ thực hiện giao dịch.

Tuân thủ PCI DSS là điều bắt buộc, không phụ thuộc vào tổ chức của công ty hoặc số lượng thẻ giao dịch xử lý mỗi năm. Các công ty outsource, các tổ chức bên ngoài xử lý thẻ thanh toán cũng phải tuân thủ PCI DSS.

12 yêu cầu về bảo mật thông tin

Với kinh nghiệm 15 năm, phục vụ hơn 3000 khách hàng, dịch vụ PCI - DSS của CMC Cyber Security đã được nhiều ngân hàng và tổ chức thanh toán lựa chọn. Sử dụng dịch vụ PCI - DSS của CMC Cyber Security, đối tác sẽ nhận được nhiều lợi ích như:

Cam kết về tiến độ: CMC Cyber Security cam kết đảm bảo đúng tiến độ, thời gian cung cấp dịch vụ, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Đảm bảo chất lượng: Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, CMC Cyber Security cam kết mang lại cho doanh nghiệp dịch vụ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin.

Hiệu quả về chi phí: Chi phí quá lớn, mức độ tuân thủ thấp… là những vấn đề mà ngân hàng, tổ chức thanh toán thường xuyên gặp phải khi triển khai đánh giá PCI DSS. Tuy nhiên, với kinh nghiệm làm việc cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu, CMC Cyber Security sẽ mang đến cho doanh nghiệp phương án triển khai phù hợp với mức phí hợp lý, không phát sinh chi phí ẩn trong quá trình triển khai.

