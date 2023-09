Chuỗi giải chạy có chủ đề “21 năm An Phát Holdings - Tăng tốc, bứt phá, làm chủ tương lai” diễn ra từ ngày 1/9 - 21/9/2023. Mỗi cán bộ công nhân viên tham gia sẽ đóng góp 100.000 đồng vào quỹ An Phát (tối thiểu 5km/21 ngày) để giúp đỡ những CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn An Phát Holdings chia sẻ: “Tôi đã thấy được tinh thần cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong tập đoàn. Mỗi lần chạy vượt qua mục tiêu đặt ra được coi như chúng tôi đã vượt qua thử thách. Bước sang tuổi mới, tôi hy vọng An Phát Holdings cũng sẽ bước sang một chặng đường mới, ‘tăng tốc - bứt phá - làm chủ tương lai’ đúng như tinh thần của giải chạy năm nay”.

Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn An Phát Holdings trao kỷ niệm chương khai mạc giải chạy offline được tổ chức tại KCN An Phát 1 (Hải Dương)

Theo ông Cường, chuỗi giải chạy không chỉ là hoạt động gắn kết con người An Phát mà còn mang ý nghĩa nhân văn, khuyến khích mỗi cá nhân vượt qua giới hạn của bản thân mình để khám phá những tiềm năng mới và bứt phá, làm chủ tương lai.

Các vận động viên tranh tài trên đường đua

Những nỗ lực và thành tích của các vận động viên tham gia đã chứng minh tinh thần đoàn kết và sẵn sàng bứt phá của CBCNV An Phát Holdings. Đó cũng là hình ảnh mà An Phát Holdings hướng đến trong giai đoạn mới với sự nhiệt huyết, sức trẻ, sức khỏe, dám thử thách, can trường và đầy bản lĩnh để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của công ty, trở thành doanh nghiệp Việt có tên tuổi trên bản đồ ngành nhựa thế giới, góp phần mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Một số hình ảnh tại giải chạy:

Thu Loan