17 năm tù cho kẻ hiếp dâm con gái dẫn tới có bầu

Theo cáo trạng, Lý Văn Sùng kết hôn với vợ vào năm 2003 và có 2 con chung. Năm 2017, vợ của Sùng đi xuất khẩu lao động, đến năm 2019 về nước .

Lúc này, 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên vợ Sùng bỏ đi khỏi địa phương. Sau đó, con trai đầu cũng rời gia đình đi làm ăn xa.

Ở nhà chỉ còn Sùng với con gái (SN 2008). Từ năm 2020 đến tháng 4/2022, Lý Văn Sùng đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm con gái mình.

Mỗi lần thực hiện hành vi hiếp dâm, Sùng cấm con gái nói cho người khác biết.

Ngày 15/5/2022, cháu bé đi làm thuê cùng chị H.T.T. Quá trình này, chị T. phát hiện bé gái có bụng hơi to, hay thở dốc nên đưa đi khám.

Kết quả siêu âm xác định, cháu đang mang thai khoảng 22 tuần. Sau đó, chị T. đã báo nội dung sự việc đến công an xã. Một ngày sau, Lý Văn Sùng đến Công an huyện Kbang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngày 11/9/2022, bé gái đã sinh hạ con trai tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Tại bản Kết luận giám định AND của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, cháu bé do nạn nhân sinh ra là con ruột của Sùng.

TAND tỉnh Gia Lai xác định, hành vi của Lý Văn Sùng đã xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em, gây dư luận xấu và ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Sau thời gian nghị án, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Lý Văn Sùng 17 năm tù giam.