18 giờ truy bắt nghi phạm dùng súng cướp tại cửa hàng Thế giới di động

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hào (SN 1996, trú tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hào. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Hào, thu giữ 21 điện thoại di động các loại mà Hào đã cướp của cửa hàng Thế giới di động, ô tô bán tải, xe máy SH và khẩu súng Hào sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, tối 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo tội phạm của Công an thành phố Phúc Yên về vụ việc.

Cụ thể, khoảng 21h30 cùng ngày, tại cửa hàng Thế giới di động ở đường Hai Bà Trưng thuộc phường Hùng Vương, xảy ra vụ cướp tài sản. Đối tượng sử dụng súng đe dọa 2 nhân viên của cửa hàng rồi cướp đi 35 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 441 triệu đồng và 65 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi gây án, nghi phạm lẩn trốn vào TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an thành phố Phúc Yên, Công an huyện Bình Xuyên, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy bắt đối tượng gây án.

Trưa 14/2, nhận được tin báo từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nghi phạm. Tuy nhiên, lúc này Hào đã rời khỏi TP Đà Lạt để đi TP.HCM.

Lập tức, Công an TP Bảo Lộc phối hợp với Trạm CSGT Mađaguôi thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng triển khai đón lõng nghi phạm này trên xe khách trên quốc lộ 20.

Đến khoảng 15h30, cảnh sát đã dừng xe khách, bắt giữ Nguyễn Văn Hào tại đèo Bảo Lộc (thuộc xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), cách TP Đà Lạt khoảng 130km.