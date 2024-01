XEM CLIP:

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 học sinh đi xe máy vào cua, phía ngược chiều đường có xe tải màu xanh đi tới. Do vào cua với tốc độ nhanh nên em học sinh điều khiển xe máy đã không làm chủ tốc độ, té ngã và trượt dài nhiều mét trên đường. Rất may tài xế xe tải đã phanh kịp thời nên 2 học sinh trên may mắn thoát chết.

Tình huống trong clip khiến nhiều người thót tim, chê trách cách đi xe máy của em học sinh, đồng thời khen tài xế xe tải đã phản ứng nhanh trước tai nạn.

Một số người còn gửi lời nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh nên cẩn thận khi giao các loại xe đạp điện, xe máy cho con em của mình tham gia giao thông.

Hình ảnh 2 học sinh thoát chết trước đầu xe tải. (Ảnh cắt từ clip)

Hôm nay (10/1), lãnh đạo UBND xã Minh Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, vụ việc trên xảy ra trên địa bàn vào trưa ngày 6/1 tại Quốc lộ 7B, đoạn qua xóm Văn Quang, xã Minh Sơn. Rất may 2 em học sinh chỉ bị xây xước nhẹ.