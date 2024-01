XEM CLIP:

Chiều 9/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận đã sát hại chị N.T.H.C (31 tuổi, quê Tiền Giang), là nữ nhân viên quán cà phê ở quốc lộ 22, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM vào sáng 6/1, để cướp xe SH Mode và 2 triệu đồng.

Sau khi tẩu thoát, Tâm di chuyển nhiều nơi và biết bị truy lùng nên vứt xe, ẩn nấp vào khu rừng keo tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: CACC

Khi xác định vị trí của Tâm ẩn náu, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Long An đã bao vây trên diện rộng khu rừng keo 50ha này để truy lùng.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, lực lượng công an đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ cùng với thiết bị bay, mày móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ; đặc biệt có sự hỗ trợ của người dân địa phương, sau gần 72 giờ đã bắt giữ được nghi phạm.