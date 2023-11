Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan khởi tố 13 bị can về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can gồm: Ông Ngô Công Tước (62 tuổi), ông Đoàn Hồng Dinh (48 tuổi, đều là nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng); ông Trần Văn Hùng (60 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng); ông Lê Thanh Hải (41 tuổi, Chỉ huy phó đơn vị thi công).

Trong đó, ông Đoàn Hồng Dinh bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

10 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam là cán bộ phòng Kinh tế hạ tầng huyện; lãnh đạo, cán bộ công ty đơn vị thiết kế, thi công và giám sát.

10 đối tượng bị bắt giam. Ảnh: Văn Vũ

Dự án đầu tư xây dựng trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng được đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư là 143 tỷ đồng, do UBND huyện làm chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại đã nghiệm thu thanh toán tổng số tiền hơn 115 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp nhận tin báo liên quan đến các sai phạm trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng. Tới giữa năm 2019, cơ quan công an quyết định khởi tố vụ án.

Nhiều sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng. Ảnh: Văn Vũ

Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định các đơn vị gồm: Chủ đầu tư, thiết kế, giám sát, thi công đã thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế không đảm bảo kết cấu, khai khống đơn giá, đổi chủng loại vật tư, chuyển hình thức đấu thầu, xử lý kỷ thuật, nghiệm thu trái quy định… gây thiệt hại trên 16 tỷ đồng.

Trong đó, nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng Ngô Công Tước, đơn vị chủ đầu tư, phê duyệt tờ trình xử lý kỹ thuật cắt cọc tường kè giai đoạn 1 gây thiệt hại trên 3,9 tỷ đồng.

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Đoàn Hồng Dinh, đơn vị chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chung trong việc chỉ đạo thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu sang chỉ định thầu gây thiệt hại gần 3,2 tỷ đồng.

Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hùng, đơn vị chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chung về các sai phạm trong việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình không đảm bảo an toàn chịu lực, gây hậu quả thiệt hại cho công trình tính riêng về phần cọc là trên 3,6 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án trên, vào năm 2019, Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã khởi tố 4 người gồm: Lê Thanh Đồng (nguyên Giám đốc Ban QLDA Trung tâm hành chính huyện), Huỳnh Hoàng Sơn (nguyên cán bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng), Đặng Thanh Phong, Chân Văn Mừng (lần lượt là nguyên Giám đốc, nhân viên Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện U Minh Thượng).

Kết quả điều tra xác định, 4 người này đã gây thiệt hại hơn 19 tỷ đồng.

Năm 2020, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử, tuyên phạt Đồng 6 năm tù và Mừng 3 năm tù về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sơn lĩnh án 3 năm tù; Phong 3 năm tù treo cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.