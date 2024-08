Trưa 30/8, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp đã thông tin ban đầu về 2 vụ nổ xảy ra liên tiếp tại xóm Quyết Tiến (xã Tam Hợp) và đề xuất các phương án giải quyết.

Cụ thể, ngày 27/8, tại xóm Quyết Tiến đã xảy ra vụ nổ lớn khiến 2 vợ chồng tử vong. Vụ việc đã được Công an huyện và Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra 2 vụ nổ lớn tiếp ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Ảnh: CTV

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa thi thể 2 nạn nhân đi hỏa táng, sau đó đưa về đặt tại ngôi nhà xảy ra vụ nổ. Đến nay phần tro cốt của 2 vợ chồng vẫn chưa được an táng.

Tuy nhiên, đến ngày 29/8, trong lúc gia đình thuê người và máy móc dọn dẹp hiện trường, làm vệ sinh khu vực xảy ra vụ nổ, thì tiếp tục xảy ra vụ nổ thứ 2 khiến 2 người đàn ông bị thương nặng. Đến nay vẫn chưa xác định chính xác vật liệu gây ra 2 vụ nổ kể trên.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện ủy, UBND, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Quỳ Hợp đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả.

Để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh ngôi nhà xảy ra vụ nổ, UBND huyện Quỳ Hợp đã phong tỏa 6 căn nhà liền kề, đồng thời sơ tán toàn bộ người dân trong 6 ngôi nhà này đến nơi an toàn.

UBND huyện Quỳ Hợp đã có văn bản đề xuất Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn cho cơ quan điều tra vào thực hiện nhiệm vụ.

Thông tin mới nhất, tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân bị thương trong vụ nổ đã dần ổn định.