Chiều nay (29/8), thông tin từ UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, một vụ nổ lớn tiếp tục xảy ra tại nhà anh Q. và chị H., xóm Quyết Tiến (xã Tam Hợp) vào lúc hơn 16h cùng ngày.

Anh Q. và chị H. là đôi vợ chồng đã tử vong trong vụ nổ vào ngày 27/8.

Trong lúc lực lượng chức năng đang dùng máy xúc để dọn dẹp hiện trường vụ nổ xảy ra chiều 27/9 tại nhà anh Q., một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, khiến 2 người bị thương nặng. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc. Các nạn nhân đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Vụ nổ thứ 2 xảy ra tại nhà dân nằm sát tuyến QL 48 khiến 2 người bị thương. Ảnh: CTV

Kính nhà dân bên cạnh bị vỡ sau vụ nổ. Ảnh: CTV

Sức công phá từ vụ nổ khiến nhiều nhà dân xung quanh hư hỏng nặng, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc văng tung tóe ra lòng đường QL 48. Hai vụ nổ liên tiếp xảy ra khiến người dân xóm Quyết Tiến sống trong tâm trạng hoang mang lo sợ.

Một trong 2 người bị thương nặng. Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 27/8, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại căn nhà cấp 4 trên địa bàn xã Tam Hợp khiến 2 vợ chồng anh Q và chị H. tử vong.

Công an huyện Quỳ Hợp và Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ vụ việc.