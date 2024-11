Liên quan đến nhóm trẻ mầm non 5 tuổi ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) được phát hiện bầm tím khắp cơ thể, một cháu bé vẫn phải điều trị ở bệnh viện do bị đánh nhiều ở vùng đầu và mặt.