Theo kết luận điều tra, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68, ông Lê Quang Bình đã để Công ty Trung Hậu được cấp phép thăm dò, khai thác cát và nâng công suất khai thác trái quy định của pháp luật, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ông Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa tiền cho ông Nguyễn Việt Trí 2,3 tỷ đồng và 300.000 USD (tương đương hơn 3,1 tỷ đồng).

Tại CQĐT, ông Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang) có lời khai phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội. Theo đó, với nhiệm vụ được giao phụ trách lĩnh vực khoáng sản, ông Trí thừa nhận từ tháng 11/2020- 7/2023, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang đã nhận số tiền 2,3 tỷ đồng và 300.000 USD từ ông Chủ tịch HĐQT Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình, Võ Truyền Thống, Lê Trọng Hải (đều là Phó TGĐ Công ty Trung Hậu 68), Nguyễn Tấn Lịnh (giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu).

Việc nhận tiền là để giúp Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác và điều chỉnh công suất khai thác, đặc biệt là giúp Công ty Trung Hậu 68 chỉnh sửa độ sâu đáy sông để được thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Cụ thể, ông Trí đã nhận trực tiếp từ ông Bình 12 lần với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng và 30.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng). Trong đó có lần ông Bình đi cùng ông Võ Truyền Thống đưa 1 lần số tiền 200 triệu đồng vào tháng 11/2020 ở phòng làm việc của ông Trí tại Sở TN&MT, mục đích nhờ ông Trí làm sớm thủ tục cấp phép thăm dò.

Lần khác, ông Bình đi cùng ông Nguyễn Tấn Lịnh đưa số tiền 200 triệu đồng cho ông Trí vào tháng 10/2022 ở phòng làm việc của cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang, với mục đích nhờ ông Trí sớm phê duyệt ĐTM cho Công ty Trung Hậu 68 để được tăng công suất khai thác phục vụ cho tuyến tránh thành phố Long Xuyên…

Một lần khác, ông Bình gặp cựu Giám đốc Sở TN&MT ở quán cà phê đưa 200 triệu đồng nhờ tạo điều kiện cung cấp cát cho tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Có 9 lần ông Bình đi một mình đến đưa tiền cho bị can Nguyễn Việt Trí. Những lần đưa tiền này phần lớn ở phòng làm việc, một số lần gặp ở quán cà phê. Có 6 lần ông Bình thường đưa 200 triệu đồng và 3 lần đưa 10.000 USD.

Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cho ông Nguyễn Việt Trí, tổng cộng 8 lần, số tiền 1,1 tỷ đồng. Mỗi lần đưa số tiền 100-200 triệu đồng. Địa điểm đưa tiền thường ở phòng làm việc, quán cà phê hoặc nhà riêng của ông Trí.

Theo lời khai tại CQĐT của ông Trí, tiền bị can nhận được thường để trong phong bì màu trắng xanh do Công ty Trung Hậu in ấn riêng. Riêng ông Lê Quang Bình mỗi lần đưa tiền đều để phong bì tiền trong túi xanh và lấy túi xách đó từ trong cặp đen rồi đặt cạnh bàn làm việc của ông Trí.

CQĐT xác định, ông Trí biết rõ việc nhận tiền để tạo điều kiện cấp phép cho Công ty Trung Hậu 68 là trái quy định pháp luật. Nhưng do có sự chỉ đạo của cựu Chủ tịch và cựu Phó chủ tịch tỉnh An Giang và được Công ty Trung Hậu 68 chi tiền nên ông Trí vẫn nhận.

CQĐT xác định, hành vi của bị can Nguyễn Việt Trí đã phạm vào tội Nhận hối lộ. Theo CQĐT, ông Trí đã thành khẩn khai báo và tự nguyện nộp lại hơn 3,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.