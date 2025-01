Đánh giá tích cực từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm Năm 2024 cũng là năm Nam A Bank được sự ghi nhận tích cực từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế và trong nước. Moody’s nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Nam A Bank ở 2 hạng mục là chất lượng tài sản từ B3 lên B2 và hạng mục lợi nhuận cùng các chỉ số về khả năng sinh lời từ B2 lên B1, đồng thời xếp hạng tổ chức phát hành với triển vọng “ổn định”. Nam A Bank còn được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín trong năm vừa qua như: Global Banking and Finance Review (GBAF) vinh danh là Ngân hàng Quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng xanh tốt nhất Việt Nam do Global Brands bình chọn, Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2024 do Enterprise Asia bình chọn; Xếp thứ bảy tại Lễ công bố Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2024 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức; Top 100 Sao Vàng Đất Việt do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức…