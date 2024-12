Ngày 17/12, Vinataba tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vinataba trao Cờ thi đua của tổng công ty cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh Vinataba

Theo báo cáo của Vinataba, năm 2024, tổng doanh thu của Vinataba đạt trên 35.000 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch, tăng 13% so cùng kỳ năm trước; Đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 15.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân tăng 12% so cùng kỳ năm trước, đạt 25 triệu đồng/người/tháng.

Với định hướng chiến lược tập trung phát triển các sản phẩm chất lượng cao, mở rộng quy mô thị trường nội địa, triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường, sau nhiều năm, thị phần của Tổng công ty đã có bước tăng trưởng 2,5% điểm và chiếm 65,7% thị phần toàn ngành.

Hoạt động xuất khẩu của Vinataba tiếp tục tăng trưởng về sản lượng và kim ngạch, góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 300 triệu USD, hoàn thành 140% kế hoạch, tăng 14% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng xuất khẩu ước đạt 1.789 triệu bao, hoàn thành 119% kế hoạch.

Công tác nguyên liệu ghi nhận sự nỗ lực lớn của Công ty cổ phần Ngân Sơn và Hòa Việt. Diện tích gieo trồng đạt 109% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thu mua tăng 19% so với cùng kỳ. Sản lượng nguyên liệu chế biến của các đơn vị đạt 164% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu xấp xỉ 15 triệu USD, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ông Hà Quang Hòa - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Vinataba báo cáo tại hội nghị. Ảnh Vinataba

Song song với phát triển sản xuất kinh doanh, trách nhiệm xã hội luôn được các đơn vị thành viên của Vinataba đặc biệt chú trọng. Năm 2024, Tổng công ty tiếp tục phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam anh hùng, 7 thương binh nặng; xây tặng 107 nhà tình nghĩa, 2 nhà cộng đồng, 53 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông, chăm lo cho quân, dân đảo Trường Sa, giúp đỡ người nghèo. Đặc biệt, toàn thể CNVCLĐ Tổng công ty và các đơn vị đã tích cực hưởng ứng, đóng góp hỗ trợ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 gây ra số tiền 10 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng đường dân sinh, đồng hành hỗ trợ quân, dân đảo Trường Sa… Tổng số tiền đóng góp, ủng hộ năm 2024 là trên 28 tỉ đồng.

Với những thành tích đạt được của năm 2023, bước sang năm 2024, Vinataba tiếp tục tiến bước, tăng trưởng thị phần 2,5 điểm %, xuất khẩu đạt trên 300 triệu USD, nộp ngân sách hơn 15.500 tỷ đồng.

Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba phát biểu đáp từ ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Ảnh Vinataba

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Lê Nghĩa - Chủ tịch HĐTV Vinataba cho biết, trong điều kiện ngày càng phải đối diện với những khó khăn của ngành, mà trước hết là Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi sẽ được áp dụng thời gian tới, việc đặt ra các mục tiêu tăng trưởng như nhiều năm vừa qua rất khó khăn.

Vì vậy, Vinataba cần định hình lại chiến lược từ tăng trưởng về lượng sang tăng tưởng về chất. Trong đó cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hướng tới chuyển đổi xanh; nâng cao chất lượng tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với ngành trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

“Dự báo tình hình khu vực, thế giới năm tới tiếp tục có những biến động khó lường có thể tác động đến nền kinh tế Việt Nam, qua đó làm giảm sức mua của người tiêu dùng trong nước. Ngành thuốc lá cũng đứng trước nhiều khó khăn do giá nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, buôn lậu thuốc lá... Do đó, Vinataba sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là về sản xuất, thị trường, đầu tư...”, ông Hồ Lê Nghĩa nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị 2024. Ảnh Vinataba

