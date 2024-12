Trong năm 2024 tỉnh Bình Định tổ chức rất nhiều sự kiện. Cụ thể là các hội nghị về xúc tiến đầu tư, mời những nhà đầu tư nước ngoài cùng các đại sứ quán, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đến Bình Định để họp, trao đổi và kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đã đến Bình Định để khảo sát, đăng ký dự án với tỉnh…

Cũng trong năm, Bình Định tổ chức loạt sự kiện văn hoá, du lịch, trong đó có sự kiện đẳng cấp, mang tầm quốc tế như “Giải đua thuyền máy quốc tế”, lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Nhờ vậy, thu hút đông đảo du khách quốc tế và trong nước đến với Bình Định, tăng doanh thu cho ngân sách.

Áp dụng công nghệ quản lý

- Từ việc mở cửa mời gọi đầu tư của UBND tỉnh, có nhiều nhà đầu tư tìm đến, ngành thuế Bình Định có được hưởng lợi từ chính sách này? Và ngành thuế đã có sự phối hợp thế nào để không thất thoát nguồn thu, thưa ông?

Ngành thuế được hưởng lợi từ những chính sách của UBND tỉnh. Số thu ngân sách bao giờ cũng phải bắt nguồn từ sự phát triển kinh tế, tăng trưởng. Kinh tế phát triển, đương nhiên số thu sẽ tăng.

Ngành thuế cũng đã có những cách thức để quản lý tốt nguồn thu từ du lịch, dịch vụ đó. Ví dụ trong năm 2024, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục thuế quản lý chặt chẽ đối với hoạt động nhà hàng, khách sạn; phối hợp với công an để quản lý phần mềm ứng dụng quản lý khách lưu trú.

Tất cả nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú đều phải đăng ký online với cơ quan công an để quản lý khách lưu trú đó. Căn cứ vào dữ liệu quản lý của cơ quan công an, ngành thuế đối chiếu với việc kê khai thuế của các doanh nghiệp. Nếu phát hiện có sự chênh lệch, khai thuế thấp hơn dữ liệu công an thì chúng tôi sẽ thu và xử phạt trên phần kê khai chênh lệch đó, tạo một sự chuyển biến để người nộp thuế tự giác kê khai đúng.

Còn đối với nhà hàng, khách sạn kinh doanh ăn uống, dịch vụ, chúng tôi tăng cường khảo sát doanh thu, thành lập các đoàn kiểm tra. Qua đó, nắm bắt doanh thu để điều chỉnh mức thuế khoán đối với các hộ kinh doanh.

- Ông có thể khái quát việc quản lý, thay đổi hình thức thủ công sang quản lý trên phần mềm đã mang lại những tiện ích thiết thực như thế nào?

Quá trình triển khai chuyển đổi số, ngành thuế hiện nay chủ yếu là áp dụng công nghệ quản lý, phần mềm, doanh nghiệp sẽ tự khai, tự nộp, tự tính; cơ quan thuế chỉ kiểm tra, giám sát.

Thông qua dữ liệu hoá đơn điện tử, đặc biệt là hoá đơn điện tử, ngành thuế biết được lượng hoá đơn xuất ra hằng ngày như thế nào, có tương xứng với quy mô kinh doanh hay không, để từ đó có văn bản yêu cầu chấn chỉnh, nhắc nhở.

Trong năm 2024, Cục thuế đã gửi rất nhiều văn bản đến các sở ngành để quán triệt. Trước hết là cán bộ công chức, khi ăn uống phải thực hiện lấy hoá đơn để làm gương cho người tiêu dùng. Nếu trường hợp nhà hàng, khách sạn không xuất hoá đơn thì gửi thông tin về các khoản kê đó, cơ quan thuế sẽ có cơ sở để xử phạt.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà cài đặt ứng dụng cho người dân

- Để khắc phục những hạn chế, năm 2025 ngành thuế sẽ có những giải pháp cụ thể thế nào để thực hiện các mục tiêu đề ra?

Năm 2025, riêng về quản lý đối với hộ kinh doanh, chúng tôi đặt mục tiêu chung là phải tăng trưởng ít nhất 20% so với năm 2024. Đồng thời, tiếp tục ứng dụng công nghệ quản lý đối với hoạt động của nhà hàng, khách sạn và du lịch vì khoản thu này vẫn còn rất nhiều tiềm năng và khả năng thất thu vẫn còn tương đối. Đây là vấn đề đặc biệt quan tâm của tỉnh.

Đối với cải cách hành chính, ngành thuế xác định phải làm tốt các quy trình. Trước hết, phải làm đúng các quy trình nghiệp vụ, từ bước khảo sát doanh thu, cho người nộp thuế tự kê khai, tự tính và căn cứ vào dữ liệu của cơ quan thuế ở trong hệ thống của ngành thuế để từ đó thông qua Hội đồng tư vấn thuế xã, phường quản lý sát với thực tế. Ngoài ra, ngành thuế tiếp tục chấn chỉnh bộ máy tổ chức, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức trong vấn đề thực thi công vụ. Ứng dụng các công nghệ thông tin để phân tích…

- Mọi người khi nhắc đến vấn đề nộp thuế thường nhận xét là thủ tục rườm rà và khó. Cục thuế Bình Định đã giải quyết vấn đề này như nào đề làm hài lòng người dân và doanh nghiệp, thưa ông?

Có một bước đột phá trong 2025 là ngành thuế Bình Định sẽ tập trung làm tốt vấn đề cài đặt nộp thuế điện tử trên điện thoại cho người dân và doanh nghiệp, đây là vấn đề quan trọng nhất.

Trước đây là uỷ nhiệm thu qua bưu điện nhưng hiện nay đã bỏ chế độ uỷ nhiệm thu. Từ tháng 11, 12/2024, Bình Định đã triển khai lực lượng cài đặt cho người dân. Cụ thể, đoàn thành niên đi đến từng doanh nghiệp, từng cơ quan tổ chức và xuống đến từng địa bàn của xã, phường để cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh cho người dân, doanh nghiệp.

Khi đã hoàn thành cài đặt ứng dụng, người dân, doanh nghiệp sẽ nộp thuế trực tiếp qua điện thoại cá nhân. Cơ quan thuế giảm bớt nhân lực đi đôn đốc, đây là bước đột phá phải làm. Cùng với đó là chấn chỉnh sử dụng hoá đơn điện tử xuất bán theo từng lần bán hàng. Nếu giám sát chặt chẽ việc này sẽ tăng được doanh thu bán hàng.

Nguyễn Hiền - Diệu Thùy (thực hiện)