Rạng sáng 26/6, Công an Lâm Đồng cùng Công an huyện Đức Trọng kiểm tra đột xuất quán bar New Dahlia (thị trấn Liên Nghĩa). Lúc này, bên trong bar có đông đúc khách đang vui chơi, nháo nhào tháo chạy, song mọi ngõ ngách đã bị phong tỏa.

Cảnh sát kiểm tra quán bar, phát hiện hàng chục người dương tính ma túy. Ảnh:N.X.

Qua kiểm tra nhanh đối với 90 khách trong vũ trường, cảnh sát phát hiện 26 người (22 nam, 4 nữ) dương tính với ma tuý bị đưa về trụ sở công an để phân loại, xử lý.

Làm việc với cảnh sát, những người này khai vào quán bar này chơi khi ngà ngà say. Họ góp tiền rồi tìm gặp Nguyễn Quốc Toàn (35 tuổi) và Huỳnh Vy (23 tuổi, tiếp viên tại quán) để mua ma túy sử dụng.

Ngoài Toàn và Vy thì có ba người khác bị tạm giữ để điều tra việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đang làm việc những người liên quan để phân loại, xử lý.