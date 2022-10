3 cách sống giúp cuộc đời suôn sẻ, hạnh phúc trọn từng phút giây

Alain de Botton - nhà văn và nhà triết học người Anh gốc Thụy Sĩ từng viết trong cuốn “Sự an ủi của triết học”: “Đừng ngạc nhiên vì chuyện xảy ra không như ý muốn, bởi lẽ vũ trụ này to lớn hơn bạn rất nhiều” (tạm dịch).

Cuộc sống đầy rẫy những điều không như ý, nếu chuyện gì cũng so đo tính toán thì chỉ tự làm khổ chính mình.

Thay vì thế thì hãy nghĩ thoáng hơn một chút, bớt so sánh chi li, sống cởi mở, buông bỏ quá khứ, hướng đến tương lai.

Tâm rộng mở, đường mới thông. Tâm eo hẹp, đường chật chội gập ghềnh. Đến cuối cùng, tự mua dây buộc mình lúc nào không hay.

1. Nghĩ quá nhiều, tự tìm về phiền muộn

Làm người, biết kế hoạch trước là tốt, nhưng không cần thiết phải tự làm khổ, mang về rắc rối cho chính mình.

Chuyện còn chưa xảy ra mà đã lo lắng bồn chồn, mất ăn mất ngủ. Đây là thói quen gây hao mòn bản thân, hành hạ mình mà không hề hay biết.

Kết quả của một chuyện, phần tốt và xấu đều chiếm một nửa, hà cớ gì phải nghĩ theo hướng xấu, mà không vui vẻ đón nhận hướng tốt? Thay vì sợ hãi chuyện chưa xảy ra, hãy tập trung vào hiện tại, nỗ lực không ngừng nghỉ, chiến thắng khó khăn trong tương lai.

Chưa thử mà đã nhận thua, là biểu hiện của người yếu đuối, không có một chút niềm tin vào bản thân.

Nếu muốn đi xa hơn trên đường đời, bạn phải biết cách điều chỉnh tâm trạng, đừng “nghĩ quá nhiều” để khiến bản thân hao gầy và mất hết sức sống.

Trước sợ rắn, sau sợ cọp. Người nghĩ quá nhiều là tự mua dây buộc mình, nhồi nhét vào đầu những phiền não không đáng. Sống như vậy khó có được hạnh phúc.

2. Thích than vãn, lãng phí thời gian

Than thân trách phận, vận may tan biến.

Than vãn ban đầu có thể giúp chúng ta giải tỏa những phiền muộn trong lòng, nhưng nói nhiều rồi mới phát hiện, không những không thay đổi hiện thực, mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của bản thân.

Than oán chứa đựng rất nhiều năng lượng tiêu cực. Chúng khiến ta muốn buông bỏ tất cả, không chỉ cản trở con đường phía trước, mà còn bỏ lỡ vô vàn cơ hội.

Song không phải ai cũng hoàn hảo đến mức không có một lời than phiền trách móc, nhưng ít nhất người thông minh đều biết nhanh chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề, chứ không phải lãng phí thời gian vào những lời than thân trách phận, oán giận ông trời bất công, bản thân không may mắn.

Đọc thêm vài trang sách, ra ngoài hít thở không khí tươi mới, nâng cao kiến thức, trưởng thành hơn… Chỉ có như vậy, cuộc đời về sau mới ít đi những chuyện khiến mình phải phiền lòng.

3. Mở rộng trái tim, chuyện xấu biến nhỏ

Chuyện đời xảy ra vô vàn bất tận, xấu hay tốt đều được định sẵn. Hôm nay may mắn, ngày mai tai ương ập đến. Hôm qua xui xẻo, hôm nay vận may tìm đến cản không kịp. Đời người vô thường, ngẩng đầu mà sống mới là chân lý.

Không có chuyện gì là bước không qua, thứ cản trở chúng ta chỉ có bản thân mỗi người mà thôi.

Trái tim nhỏ hẹp, chỉ thấy được cái lợi trước mắt, bỏ qua sự phát triển lâu dài, tính toán quá chi li, tổn thất càng nhiều hơn.

Quẳng gánh lo đi mà sống, đón nhận thế giới bằng trái tim rộng mở, sẵn sàng học điều mới mẻ. Một khi đầu óc mở mang, tích cực đón nhận mọi thứ thì trắc trở đến mấy cũng ung dung bước qua.

Tâm cởi mở, vững vàng kiên định, tất cả từ từ trở nên tốt đẹp hơn.

Theo Phụ nữ Việt Nam/ Zhihu