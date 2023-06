Chiều 30/6, tại buổi họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức, vụ việc 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) bắn chết 2 con dê của người dân núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú tiếp tục được chất vấn.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa bắn trộm dê của người dân là sự việc rất đáng tiếc và đáng buồn của lực lượng công an nói chung và Công an TP Hà Nội nói riêng.

“Vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên chúng tôi đã khởi tố hình sự”, ông Long nói.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Quang Phong

Theo Đại tá Nguyễn Thành Long, Công an TP đánh giá vụ 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa bắn trộm dê của người dân là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống.

“Trong bối cảnh lực lượng công an và Công an TP Hà Nội đang tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp của người sĩ quan công an nhân dân trong lòng quần chúng nhân dân thì hành vi này không thể chấp nhận được”, ông Nguyễn Thành Long nói.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Long, việc Giám đốc Công an TP Hà Nội ra quyết định tước quân tịch 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa và khởi tố vụ án hình sự thể hiện sự nghiêm minh, quyết liệt, quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với mọi hành vi vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trước đó, khoảng 12h ngày 26/6, Đại uý Nguyễn Văn Nhân (SN 1992), Thượng uý Bùi Đình Việt (SN 1984) và Thượng uý Bùi tiến Tùng (SN 1994) là cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) đi ô tô mang theo 1 khẩu súng hơi vào núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú để bắn chim.

Khi vào đến khu vực trên, 3 người nhìn thấy và bắn chết 2 con dê (cho rằng là dê núi). Sau đó bị người dân phát hiện, chặn lại, không cho người và phương tiện đi để yêu cầu các cơ quan chức năng đến giải quyết theo quy định.

Qua báo cáo, xác minh ban đầu của công an huyện Mỹ Đức, 2 con dê là của gia đình anh Nguyễn Văn Xa chăn thả tại khu vực công cộng thuộc núi Mào Gà. Tại thời điểm người dân giữ 3 cán bộ công an, có một số là người nhà của anh Nguyễn Văn Xa và khoảng gần 100 người dân hiếu kỳ đứng xem.

Ngay sau khi nhận được tin báo của xã An Phú và Công an huyện, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung giải quyết vụ việc, lập biên bản hiện trường, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Thông tư 38, Công an huyện Mỹ Đức đã tham mưu UBND huyện báo cáo Công an TP xem xét thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 3 cán bộ nêu trên. Đồng thời xem xét xử lý đảng viên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Trong ngày 27/6, Huyện uỷ Mỹ Đức đã chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra huyện phối hợp với Đảng uỷ Thị trấn Đại Nghĩa xem xét đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 3 cán bộ trên là đảng viên Chi bộ Công an Thị trấn Đại Nghĩa.